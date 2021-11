SANDIAGA Salahuddin Uno ternyata masih menyimpan surat cinta yang ditulis oleh Nur Asia, yaitu saat 10 31 tahun yang lalu. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) itu pun membagikannya melalui akun Twitter miliknya @sandiuno.

Sandiaga mengunggah sepucuk surat cinta dari istrinya, ketika mereka berdua menjalin hubungan jarak jauh atau long distance relationship (LDR).

"Masih ingat dengan surat ini, istriku Nur Asia Uno? Surat yang kamu kirimkan ketika kita masih LDR-an, 31 tahun yang lalu. Alhamdulillah, sampai sekarang masih kusimpan, dan takkan pernah kulupa isi suratnya," tulis Sandiaga.

Tertulis dalam surat cinta tersebut, wanita yang akrab disapa Mpok Nur itu memberikan pesan agar kekasihnya (Sandiaga) supaya tetap menyimpan surat pemberian darinya.

Bahkan menariknya lagi, Mpok Nur juga berpesan agar Sandiaga tidak melupakannya kelak saat ia menjadi seorang Menteri dan sangat kebetulan kini Sandiaga adalah menjadi Menparekraf RI.

Nur Asia dan Sandiaga saat muda (Twitter @sandiuno)

"Semoga sukses yah sekolahnya. Jangan lupa sama namanya Nur (kalau udah jadi pak Menteri. Inget- inget yah," tulis Mpok Nur dalam surat tersebut.

Sandiaga juga mengatakan, selama ini Mpok Nur selalu berada di sisinya dalam keadaan apapun. Sehingga menjadi penyemangat aga tidak lelah, dan seseorang terpenting di hidupnya.

"Selalu menjadi penyemangat agar aku tidak boleh lelah, dan harus bekerja secara keras, tuntas & ikhlas. Di hari ulang tahun kamu yang ke-52 ini, aku ingin mengucapkan terima kasih atas segala cinta yang kamu berikan untuk keluarga kita," tuturnya.

"Kasih sayangmu untuk suami dan anak-anak sungguh tak terhingga. I love you from the bottom of my heart. Semoga Allah SWT selalu menjagamu dengan senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan. Aamiin ya rabbal alamin. " tambahnya.

Netizen yang melihat dan membaca cuitan Sandiaga itu, langsung membanjiri kolom komentar sebagai tanda turut berbahagia karena Sandiaga dan Mpok Nur kini tetap bersama. Terlebih doa Mpok Nur yang menuliskan kelak Sandiaga akan menjadi menteri. Ajaibnya itu semuanya jadi kenyataan. "Beneran kejadian jadi menteri dong," kata @mazz****. "Yang bikin gagal fokus.. Adalah.. Ibu Nur Asia sudah memprediksi pak Sandi akan jadi mentri," ujar @cho*****. "Sehat selalu untuk bu Nur Asia dan pak Sandiaga," kata @haps*****. "Merinding ih bacanya Bang. Bisa kejadian gitu doanya Mpok nur. Emang doa orang tersayang kita salah satu kunci kesuksesan ya Bang. Selamat buat mpok Nur Bang. Semoga sehat selalu," terang @dick*****. "Selamat ulang tahun ibu Nur Asia Uno, semoga selalu diberikan kesehatan, berkah langgeng selamanya. Aamiin," ujar @sarp*****.