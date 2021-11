MOMEN wisuda merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa sebagai bukti telah menyelesaikan akhir studinya.

Dalam merayakan kelulusan, kehadiran orangtua dan keluarga terdekat akan turut mendampinginya.

Namun, tak seperti momen wisuda pada biasanya, salah seorang pramugari ini jutsru merayakan hari kelulusannya secara berbeda.

Perempuan bernama Sinta Rosmayenti Tanjung ini melaksanakan wisudanya secara online di pesawat.

Bila biasanya wisuda didampingi oleh kehadiran orangtua, berbeda dengan Sinta yang di hari kelulusannya tanpa didampingi oleh orangtua dan suaminya.

(Foto: Instagram/@sintarosmayenti)

Meski begitu, Sinta tetap bersyukur dan tampak bahagia seperti yang terlihat dalam unggahan di akun Instagram miliknya, yaitu @sintarosmayenti.

“Aku bersyukur walaupun wisudanya di pesawat dan tidak didampingi orangtua/suami setidaknya aku sudah berusaha dalam setiap tahapan pembelajaran yang aku dapatkan!” tulis Sinta dalam unggahan tersebut.

Sinta juga terlihat tengah mengenakan toga wisudanya dan memberikan senyum manisnya ke arah kamera yang berlatar kursi-kursi di dalam pesawat.

"Tetaplah belajar selagi kamu mampu untuk belajar! We must ready for the next challenges. Sinta Rosmayenti S.A.P," tambahnya.

Sontak saja, unggahannya ini mendapat banyak ucapan selamat dari warganet.

“Wooo selamat dan sukses selalu,” tulis @jok****ri.

“Mantap! Sukses selalu, ya,” komentar lainnya.