JAKARTA - Pesawat GoAir dengan nomor penerbangan G8 873 melakukan pendaratan darurat setelah mengalami gangguan di salah satu mesinnya pada Sabtu pagi (27/11/2021).

Penerbangan ini berangkat dari Bengaluru dengan membawa 139 penumpang dan mendarat dengan selamat di Bandara Nagpur, India.

"Pilot dari GoAir menghubungi ATC Nagpur untuk menginformasikan bahwa salah satu mesin pesawat mengalami masalah dan mengajukan permintaan pendaratan darurat di bandara Nagpur," kata Direktur Bandara Nagpur Abid Ruhi.

"Kami membuat semua pengaturan yang diperlukan dengan menyatakannya sebagai keadaan darurat berskalapenuh, termasuk menyediakan landasan pacu, pemadam kebakaran, dokter, ambulans, dan memerlukan koordinasi dengan polisi. Beruntung, penerbangan itu melakukan pendaratan dengan aman," lanjutnya.

Adapun Juru bicara Go First mengatakan, penerbangan dari Bengaluru ke Patna dialihkan ke Nagpur karena peringatan mesin yang salah di kokpit, di mana mengharuskan kapten mematikan mesin sebagai tindakan pencegahan.

Setelah itu, pesawat dapat mendarat dengan selamat di bandara Nagpur. Penumpang juga telah diturunkan dan mendapatkan minuman. Sementara pesawat lain telah disiapkan untuk para penumpang yang akan berangkat ke Patna pada pukul 16:45 waktu setempat.

"Pesawat yang mengalami masalah pada mesinnya sedang diperiksa oleh tim teknik. Di GO FIRST, keselamatan para penumpang dan awak pesawat adalah yang terpenting dan maskapai dengan tulus menyesalkan ketidaknyamanan yang dialami oleh para penumpang," kata juru bicara Go First.