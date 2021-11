APAKAH Anda sudah merencanakan destinasi liburan akhir tahun ini? Lido Adventure Park bisa jadi solusi untuk Anda yang ingin merasakan sensasi berlibur di alam terbuka dengan banyak pilihan aktivitas seru dan menantang.

Lido Adventure Park merupakan kawasan wisata outbound yang berada di tepi Danau Lido dengan panorama Gunung Salak dan Gunung Gede-Pangrango. Kesejukannya dari hutan pinus yang rimbun semakin membuat pengunjung betah berlama-lama saat menikmati sejumlah aktivitas menarik.

Yang wajib dicoba jika Anda tertarik untuk ke sini adalah wahana Flying Fox-nya yang memiliki panjang 300 meter dengan jalur melintasi danau. Wahana ini tentu menyimpan banyak pertanyaan, seberapa cepat Flying Fox tersebut melintasi tali yang melintang di atas danau.

Tentu bagi Anda yang menyukai aktivitas menatang seperti permainan outbound, kesempatan ini tidak akan dilewati. Seperti yang dirasakan oleh Zalva, seorang gadis yang gemar travelling turut merasakan serunya wahana Flying Fox di Lido Adventure Park ini.

“Waduhh, awalnya sih saya sempet takut karena Flying Fox-nya benar-benar panjang banget. Spontan pas awal meluncur langsung teriak, tapi memang sih pemandangan danaunya indah banget dari atas ketinggian, gak nyesel sih dan jadi pengen coba lagi”, ucap Zalva saat ditanyai usai mencoba wahana Flying Fox di Lido Adventure Park.

Selain Flying Fox, terdapat juga sejumlah wahana outbound lainnya yang tidak kalah seru dan sangat menantang, seperti Sky Bike, High Rope, dan Archery yang juga bisa dicoba saat Anda liburan akhir tahun di Lido Adventure Park.

Seru-Seruan Wisata Outbound sambil Staycation di Lido Lake Resort

Nah, kebayangkan serunya seperti apa menikmati beragam wisata outbound di Lido Adventure Park? Kapan lagi bisa mengajak keluarga atau orang terdekat berlibur di tempat terbaik. Untuk menyempurnakan momen liburan akhir tahun ini, sebaiknya pilih tempat menginap yang memiliki pemandangan juara.

Lido Lake Resort by MNC Hotel merupakan hotel bintang 5 terbaik yang terintegrasi dengan Lido Adventure Park. Jadi Anda tidak perlu lagi keluar kawasan hotel ini, karena tempat menginap dan tempat wisatanya sudah terintegrasi dalam satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di KEK MNC Lido City.

Terlebih sepanjang akhir tahun 2021 ini, Lido Lake Resort by MNC Hotel menyediakan promo spesial bertajuk More Reason to Stay. General Manager Lido Lake Resort by MNC Hotel, Dadi Mulyadi menyampaikan, untuk mengakomodir kebutuhan tempat liburan akhir tahun, para pengunjung bisa memanfaatkan banyak promo menarik yang tersedia, seperti Festive Season, Joyful Christmas Gateaway, dan Funtastic New Year.

“Paket spesial akhir tahun ini, kami gabungkan dengan sejumlah aktivitas seru luar ruang yang bisa Anda ikuti ataupun saat pergi bersama si kecil untuk merayakan momen ceria akhir tahun”, ucap Dadi Mulyadi saat ditemui diruangannya.

Lanjutnya, dijamin momen liburan akhir tahun ini bersama keluarga ataupun orang terdekat Anda akan sangat berkesan.

Nah, khusus yang menggunakan promo JoyFul Christmas Gateaway dan Funtastic New Year, Anda akan menikmati sejumlah aktivitas seru di Lido Lake Resort, mulai dari feeding animal, throwing ball, water gun, throwing cans, kids cooking class, throwing bracelet, adult archery, kids archery, blowing cups, sponge tower, hingga bertualang di area outbound dengan pilihan wahana flying fox, high rope Sky Bike ataupun Kayak. Jadi sudah ditentukan akan booking di tanggal berapa? Yuk buruan booking sekarang, kapan lagi bisa seru-seruan staycation di tempat terbaik dengan fasilitas terlengkap. Lokasinya pun sangat mudah dijangkau tanpa harus macet-macetan, karena hanya satu jam berkendara dari Jakarta lewat jalan Tol Bocimi. Lido Lake Resor by MNC Hotel juga selalu menghimbau kepad para tamu untuk bersama-sama menerapkan protokol kesehatan secara ketat, dan yang terpenting seluruh karyawan hotel telah divaksin hingga dosis kedua.