MALANG - Ribuan orang telah berkunjung ke kawasan Wisata Gunung Bromo setelah pintu masuk di Kabupaten Malang dibuka.

Dibukanya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNTBS) di Kabupaten Malang seiring turunnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Kabupaten Malang ke level dua.

Kepala Sub Bagian Data, Evaluasi, Pelaporan dan Kehumasan Balai Besar TNBTS, Sarif Hidayat menyatakan,sejak kawasan wisata Gunung Bromo dibuka pada 4 November - 29 November 2021, 3.901 wisatawan yang masuk.

"Total wisatawan yang masuk 3.901 orang, terdiri dari 3.897 wisatawan dalam negeri domestik, serta empat orang wisatawan asing," kata Sarif saat dikonfirmasi MNC Portal, pada Selasa siang (30/11/2021).

Wisatawan yang masuk ke kawasan Gunung Bromo wajib membeli tiketnya secara online melalui website resmi TNTBS. Kemudian wisatawan juga harus melampirkan berbagai persyaratan salah satunya wajib vaksin, dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi.

"Untuk aplikasi Peduli Lindungi tetap kita crosscheck melalui aplikasi dan atau manual, sinyal di lokasi memang tidak sepenuhnya tercover di lokasi pintu masuk tetapi ada site dengan signal kuat, sehingga di site itulah kita optimalkan untuk cek terkait booking online dan aplikasi pendukung lainnya," terang dia.

Sejauh ini ditegaskan Sarif, tidak ada wisatawan yang ditolak masuk karena tidak memenuhi persyaratan, mengingat para wisatawan telah sadar untuk melampirkan persyaratan sebagaimana ditentukan.

"Sementara ini belum ada dilaporkan tertolak karena persyaratan, kecuali memang yang belum booking," kata dia.

Sebagai informasi sebelumnya kawasan Wisata Gunung Bromo kembali buka sejak 4 November 2021. Pembukaan ini seiring masuknya Kabupaten Malang ke level dua PPKM. Pembukaan seluruh pintu masuk dilakukan sejak Selasa 30 November 2021 ini.

Tiga pintu masuk lainnya yakni Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Lumajang, menyusul penurunan level PPKM ke level dua, setelah keluarnya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) nomor 63 tahun 2021.

Di aturan PPKM level dua tempat wisata, taman publik, hingga area publik, diizinkan beroperasi dengan kapasitas maksimal 25 persen. Ada beberapa spot di kawasan Wisata Gunung Bromo yang dilakukan pembatasan kuota pengunjung, seperti di Bukit Cinta hanya diperuntukkan 31 orang pertama hari, Bukit Kedaluh 107 orang per hari, spot Penanjakan 222 orang per hari, spot Mentigen 55 orang per hari, serta terakhir spot Savana Teletubbies dengan 319 orang per harinya.