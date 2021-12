JAKARTA - Singapura menjadi satu di antara negara tujuan wisata favorit bagi traveler asal Indonesia. Lokasinya yang berdekatan menjadikan Singapura menjadi destinasi pilihan.

Dirangkum MNC Portal, berikut tujuh aktivitas menyenangkan saat liburan ke Singapura:

1. Staycation di Mandarin Orchard Singapore

Mandarin Orchard Singapore merupakan hotel bintang lima legendaris di pusat Orchard Road yang dibuka pada 1973. Fasilitas hotel ini terus diperbarui mengikuti perkembangan zaman. Hotel ini memiliki 1.077 kamar dan suite yang menawarkan pemandangan kota yang indah. Tamu dapat bersantap di restoran khas Jepang Shisen Hanten yang mendapatkan penghargaan dua bintang Michelin.

2. Bermalam di The St. Regis Singapore

The St. Regis Singapore memiliki lebih dari 70 karya seni seniman lokal dan internasional. Terdapat 299 kamar termasuk 21 suites eksekutif. Kamar di St. Regis Singapore memiliki desain klasik dengan sentuhan seni mewah. Terdapat juga kolam renang untuk bersantai dan melepas penat. Buat yang penasaran, langsung aja kunjungi hotel ini di 29 Tanglin Rd, Singapura 247911.

3. Menginap di YOTEL Singapore

Hotel butik di pusat Orchard Road memiliki konsep dan desain modern yang unik dengan kamar yang disebut Cabin. Ada 610 Cabin di YOTEL Singapore yang dilengkapi berbagai fasilitas canggih terkini seperti ranjang yang bisa diatur ketinggiannya, Smart TV dan techno wall (dinding dengan pengaturan cahaya), serta meja kerja yang nyaman.

4. Makan di restoran DIY Maki San

Maki San merupakan restoran pertama dengan konsep pengunjung bisa memilih sendiri (do it yourself) komponen salad dan sushi yang mereka inginkan. Anda bisa memilih jenis sayuran, protein, dan saus sesuai selera untuk membuat sushi dan salad. Namun jika Anda bingung memilih komponen makanan, Maki San menyiapkan menu tetap yang juga menjadi favorit banyak orang. Maki San pertama kali dibuka di The Cathay pada 2012 dan terus berkembang hingga 20 restoran di seluruh Singapura.



5. Kulineran di Amazing Thai Food

Kangen makanan khas Thailand? Anda bisa mampir ke Amazing Thai Food yang merupakan restoran thailand halal. Makanan khas Thailand seperti som tum (salad pepaya muda), tom yum, dan kari ikan thailand yang memiliki cita rasa segar dapat Anda santap untuk beristirahat sejenak saat belanja.

6. Bermain di Bounce Singapore

Bounce Singapura merupakan taman trampolin indoor dengan area yang luas. Pengunjung semua usia dari balita sampai dewasa boleh bermain di arena Bounce. Fasilitas bermain di Bounce bervariasi mulai dari ring basket untuk melakukan slam dunk, lompat tiang di arena Leap of Faith, sampai arena The Wall untuk melatih lompatan dan lari gaya bebas.

7. Nonton di Cathay cineplex

Bioskop ini memiliki teknologi canggih untuk membuat sensasi menonton lebih seru seperti bangku ergonomis yang biasa diatur ketinggian kakinya di Elite Club atau sofa pasangan yang empuk di Ultima. Buat pecinta film, Anda juga bisa mengunjungi The Cathay Gallery di Handy Road. Galeri ini menyimpan koleksi memorabilia film seperti poster, kursi bioskop, kamera dari 1930 an yang semuanya masih terawat dengan baik dan memiliki penjelasan cerita.



