FESTIVAL exotic erotic ball atau disebut juga perry mann's exotic erotic ball digelar setiap Oktober, satu minggu sebelum malam Halloween. Ini diklaim sebagai festival seks terlama sekaligus terliar di dunia.

Festival ini biasa diadakan di San Fransisco, Amerika Serikat. Bagi mereka yang datang ke festival ini, kebanyakan mengenakan kostum Halloween yang seksi.

Sementara itu, beberapa kegiatan dalam festival ini di antaranya adalah pesta lingerie, klub fetis, pesta topeng, pertunjukan musik, pesta halloween, dan pertunjukan dewasa. Di festival ini juga dipenuhi dengan alat-alat seks, lingerie, serta kostum yang seksi.

Festival ini bahkan mendapat sebutan sebagai World's 1 Wildest and Sexiest Party atau pesta terliar dan terseksi di dunia. Kemudian pada 1999, 2001, dan 2004, festival exotic erotic ball juga pernah mendapat 50 penghargaan dan tiga pengakuan oleh Wali Kota San Fransisco.

Rupanya festival ini bisa terwujud karena ide yang dicetuskan oleh Perry Man pada 1979. Saat itu, Perry Man melakukan penggalangan dana untuk teman bisnisnya, yakni Louis Abolafia.

Louis Abolafia sendiri mencalonkan dirinya menjadi presiden Amerika Serikat dari Nudist Party.

Merangkum dari beberapa sumber, awalnya, festival exotic erotic ball ini disebut sebagai Nudist Ball yang diadakan di apartemen California pada tahun 1978.

Dalam festival tersebut, Perry Man mempopulerkan slogan "I have nothing to hide", sedangkan Louis Abolafia menggunakan slogan "Make Love, Not War" untuk kampanyenya. Barulah pada tahun 1979 festival ini menjadi exotic erotic ball.

Di masa itu, orang yang datang ke festival mencapai 900 orang. Namun, seiring waktu, festival tersebut makin ramai didatangi oleh banyak orang, bahkan hampir menyentuh 20.000 orang.

Kemudian di tahun 2004, festival ini menambahkan pameran exotic erotic expo. Tentu saja kegiatannya banyak berkaitan dengan seks, seperti menonton film dewasa dan bertemu dengan bintang video porno.

Meski begitu, festival exotic erotic ball kemudian ditutup pada tahun 2010. Ini karena tiket yang terjual mengalami penurunan.