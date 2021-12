JAKARTA - Setiap kawasan di Bali mempunyai wisata yang tak ada habisnya untuk dieksplorasi.

Dikenal pula sebagai pulau seribu pantai, Bali selalu pmemikat dengan berbagai pilihan destinasi wisata yang menarik.

Jadi tak heran, ketika banyak sekali orang yang selalu ingin datang lagi berlibur ke Bali.

Berikut lima rekomendasi liburan di Bali:

1. Café del Mar

Menawarkan fasilitas menarik di beach club dengan terdiri dari the suites, pool booth, pool deck, sunset deck, island sides, dan arcade serta benches untuk all day dan sunset dining. Menyuguhkan one stop service, mulai dari makan siang, menikmati sunset, hingga makan malam sambil diiringi alunan musik Live DJ khas Café del Mar. Beach club yang mengusung arsitektur bergaya Spanyol ini berada di Jalan Subak Sari, Canggu, Tibubeneng, Kuta, Badung, Bali dan buka setiap hari mulai pukul 12.00 sampai 21.00 WITA.

2. Helikopter Urban Air Bali

Private holiday bisa menjadi pilihan demi menghindari kerumunan namun tetap bisa menikmati liburan. Maka, jika Anda datang ke Pulau Dewata terdapat salah satu pilihan akomodasi pribadi dengan menaiki Helikopter Urban Air Bali. Pihak Urbanair.id pun menerapkan standar aturan keselamatan yang menjadi komitmen utama sesuai dengan arahan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Indonesia.

3. Sky Swing Bali Menawarkan jelajah alam dengan menaiki ATV, serta pengunjung dapat mencoba atraksi main ayunan di alam bebas, naik balon udara, mobil safari, dan rafting. Objek wisata ini terletak di Jalan Dewi Saraswati, Nomor 9, Br.Karang Dalem 1, Bongkasa Pertiwi, Badung Utara. 4. Finns Beach Club Pengunjung disuguhkan dengan rileksnya berjemur di sepanjang garis pantai Berawa yang mencapai 170 meter lebih dengan nyaman. Selalu ada live DJ musik untuk menemani Anda asyik menikmati hidangan lezat di restoran serta sushi bar yang tersedia. Tempat ini didominasi dengan bangunan dari bambu, sehingga memberikan nuansa tradisional namun dengan konsep yang lebih modern. Lokasinya di Jalan Pantai Berawa No. 5, Banjar Berawa, Tibubeneng, Kuta Utara, Bali. 5. Melia Bali Melia Bali menjadi pilihan tepat untuk wisatawan. Salah satu hotel yang memiliki suasana mewah, memanjakan pengunjungnya mulai dari bermain kano, selancar dayung, bersepeda, memanah, dan berbagai kegiatan anak sehari-hari.Melia Bali memiliki 5 restoran, kolam renang laguna yang besar, dan taman lanskap tropis. Hotel ini terletak di tepi Pantai Nusa Dua, tepatnya di Jalan Nusa Dua, Benoa. Melia Bali hanya berjarak 11 km dari Bandara Internasional Ngurah Rai.