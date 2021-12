JAKARTA - Masih ingat rumah ikonik di Film Home Alone yang seringkali menghiasi layar televisi saat natal? Kini kamu bisa menyewanya.

Melansir Travel and Leisure, rumah Winnetka III yang ditampilkan dalam film tersebut tersedia untuk disewa di Airbnb.

Iklan persewaan ini dipandu oleh Buzz yang diperankan aktor Devin Ratray, kakak dari Kevin McCallister yang diperankan Culkin.

"Anda mungkin tidak mengingat saya," kata Buzz.

"Tetapi saya sudah dewasa, dan saya akan senang berbagi rumah keluarga saya, bahkan pizza saya, dengan Anda di musim liburan ini. Coba saja agar tarantulaku, Axl, tidak lepas kali ini," sambungnya.

Dengan harga USD 25 untuk empat tamu, fasilitas yang ditawarkan mencakup pemutaran film terbaru Home Sweet Home Alone, plus set Lego Home Alone baru.

Masa inap ini termasuk dekorasi liburan, jebakan yang terinspirasi oleh film, pizza, dan makan malam dengan penerangan lilin Kraft Macaroni N' Cheese yang dapat dipanaskan dengan microwave.

Rumah akan tersedia untuk pemesanan mulai 7 Desember.