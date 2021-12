Liburan selalu identik dengan keseruan dan pengalaman tak terlupakan. Untuk Anda yang percaya, maka Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City adalah jawabannya.

Bila Anda berpikir mendidik anak dengan wisata edutainment tidak menyenangkan untuk anak-anak, cobalah Lido Adventure Park. Niscaya mereka akan bersuka cita, berlari ke kanan dan ke kiri, bahkan kini ada kegiatan deer feeding.

Rudolf, nama rusa di Lido Adventure Park, adalah kesenangan bagi anak-anak saat mereka memberi makan dan berfoto bersama.

Liburan Seru di Kawasan MNC Lido City

Beraktivitas dengan hewan jinak, seperti memberi makan, adalah aktivitas yang mengundang gelak tawa anak-anak. Mereka gembira, dan dipastikan akan membawa memori tak terlupakan.

Sayangnya, di berbagai tempat yang menyediakan aktivitas itu, orang tua seringkali bersinggungan dengan alasan kesehatan. Bau di sekitar tempat atau kandang hewan, dirasakan cukup mengganggu. Tapi itu tidak terjadi di Lido Adventure Park.

Pasalnya, Lido Adventure Park berada di dalam kawasan MNC Lido City yang letaknya 600mdpl, sehingga udaranya segar dan sejuk. Inilah sebabnya, begitu banyak pilihan kegiatan outdoor di MNC Lido City, yang memungkinkan para pengunjung menghirup udara segar nan menyehatkan. Itu juga sebabnya, kegiatan memberi makan hewan, dapat dilakukan di ruang terbuka, bukan di tempat-tempat tertutup atau kandang yang pada akhirnya membuat aktivitas tidak maksimal kareba bau yang menyengat.

Ada yang Seru dari Lido Lake Resort

MNC Lido City, sudah menjadi tempat favorit keluarga di kawasan Jabodetabek dan sekitarnya. Walau jaraknya hanya 60 menit dari ibukota, banyak pengunjung yang memutuskan bermalam di MNC Lido City. Alasannya sederhana, karena menyenangkan, para pengunjung ingin mengulang kegembiraannya pada keesokan hari, tentu dengan udara pagi khas pegunungan yang tidak dapat dinikmati di tujuan wisata pada umumnya.

Solusinya, para pengunjung memilih opsi menginap di Lido Lake Resort by MNC Hotel. Khusus untuk akhir tahun, hotel bintang 5 yang memiliki view juara ini, menyajikan pengalaman seru anti bosan. Dengan mengusung tema More Reason to Stay, Lido Lake Resort by MNC Hotel hadir dengan tiga promo andalannya di akhir tahun yang dapat dinikmati oleh semua orang yang merindukan momen liburan di tempat terbaik.

General Manager Lido Lake Resort by MNC Hotel, Dadi Mulyadi menyampaikan, sejalan dengan tema besar akhir tahun ini, yakni More Reason to Stay, Lido Lake Resort by MNC Hotel menghadirkan promo Festive Season, Joyful Christmas Gateaway, dan Funtastic New Year.

“Ketiga promo ini bisa dinikmati sesuai dengan momennya, baik itu saat liburan Natal ataupun Tahun Baru. Untuk fasilitas dan aktivitasnya dijamin anti bosan. Mau santai sambil Yoga di tempat yang oke, kita sediakan. Mau seru-seruan bareng keluarga, kita sudah sediakan banyak games menarik. Untuk Anda yang gemar permainan outbound, bisa langsung menikmati sejumlah wahana outbound yang seru dan menantang adrenalin”, ujar Dadi Mulyadi saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Lanjutnya, bagi Anda yang membawa si kecil juga bisa mengajaknya bermain dan berinteraksi dengan Si Rudolf dan teman-temannya (Rusa Tutul yang lincah) yang ada di area Lido Adventure Park.

Seperti yang dirasakan oleh Zalva, serunya liburan di Lido Lake Resort. “Wah seru banget sihh bisa memberi makan langsung Si Rudolf (Rusa Tutul) yang lincah banget. Meskipun awalnya takut, tapi lama-lama jadi

Selain itu untuk memberikan kenyamanan bagi para tamu selama menginap, Lido Lake Resort by MNC Hotel selalu menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan tetap menghimbau kepada para tamu agar untuk menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker.

Nah, bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lengkap lagi tentang promo spesial akhir tahun dari Lido Lake Resort by MNC Hotel, bisa hubungi 0251 822 0922 atau 0822 1135 3797. Jadi buruan booking sekarang dan tentukan aktivitas apa saja akan dilakukan selama liburan di salah satu hotel bintang 5 terbaik di Bogor.

Untuk mendapatkan berbagai informasi menarik lainnya, bisa dengan cara follow akun Instagram @lidolakeresort atau kunjungi www.lidolakeresort.com dan www.mncland.com.