SEBUAH video menunjukkan seekor rusa besar menyerang gadis kecil saat sekelompok turis tengah memberi hewan itu makan di Taman Nasional Zyuratkul, Rusia beberapa waktu lalu. Ini merupakan momen yang mengejutkan, di mana rusa itu yang awalnya ramah berubah menjadi liar.

Awalnya, rusa seberat 800 pon itu tampak jinak saat ia berlari dan memungkinkan para turis, baik tua maupun muda untuk menepuk hidungnya dan mengelilinginya untuk mengambil foto.

Tetapi, rusa itu kemudian bosan dengan interaksi manusia dan menyerang seorang gadis kecil yang berdiri di depannya dengan kaki depannya yang kuat hingga menjatuhkannya ke lantai.

Serangan itu mengejutkan sekelompok turis hingga terdiam saat rusa itu bersiap untuk serangan kedua, melompat ke anak itu lagi sebelum diusir oleh salah seorang dalam kelompok tersebut.

Rusa yang penasaran itu memindai kelompok itu sebelum mendekat, mengendus-endus tangan mereka dengan harapan mendapatkan makanan.

(Foto: Dailymail)

Hewan itu mendekati kamera, memamerkan tubuhnya yang besar dan tanduk yang berkembang, sebelum berbalik dan terus mencari makanan lagi.

Setelah sekitar 40 detik, rusa tersebut diberi makan oleh seorang wanita yang berdiri tepat di sebelah kanan kamera dengan bersemangat menjentikkan jarinya yang memicu tawa dari orang yang memegang kamera.

Saat mengunyah makanan, rusa itu berbalik menghadap anak kecil, mungkin mengharapkan lebih banyak mendapat potongan makanan. Namun, bukannya berdiri di sana dengan damai seperti sebelumnya, rusa itu dengan cepat bangkit dan mengirimkan tendangan kuat ke arah anak gadis itu, mengarahkan kakinya tepat di dadanya.

Gadis kecil jatuh ke tanah di tengah terkesiap kaget dari kerumunan, dan sebelum ada yang bisa bereaksi, hewan itu kembali menerjang gadis malang itu. Pemandangan itu memicu teriakan lebih lanjut dari orang-orang.

Meski meleset dari sasaran, kerumunan turis mulai berteriak dengan marah dan mengusir rusa itu dengan tongkat.

Taman Nasional Zyuratkul di wilayah Chelyabinsk, Rusia, adalah populer di kalangan wisatawan dengan lebih dari 100.000 orang melakukan perjalanan setiap tahun.

(Foto: Dailymail)

Diiklankan secara luas sebagai rumah bagi rusa, beruang, dan rusa merah, cagar alam ini menawarkan kesempatan tak tertandingi untuk lebih dekat dengan satwa liar.

Tidak seperti kebanyakan hewan yang dilengkapi dengan insting 'fight or flight', rusa diketahui akan menyerang manusia jika merasa terancam, lapar, dan lelah. Sedangkan menurut Alaska Department of Fish and Game, memberi makan rusa secara teratur sebenarnya dapat membuatnya menjadi lebih agresif saat lapar.