JAKARTA - Drama Korea, The World of the Married menjadi salah satu favorit penggemar drakor.

Drama ini memiliki 16 episode, bercerita tentang pernikahan dan konflik perselingkuhan dibintangi artis veteran Kim Hee Ae dan aktor Park Hae Joon.

Beberapa adegan memuat tempat makan di Korea Selatan yang bisa kamu kunjungi.

Melansir Korean Dramaland, berikut 5 tempat makan yang muncul di The world of the married:

1. Suyeon Sanbang Tea House

Pada drama Korea The World of the Married, Sun-woo (Kim Hee-ae) berkunjung ke tempat ini untuk mengambil kue ulang tahun suaminya, Tae-oh (Park Hae-joon) di episode 1. Suyeon Sanbang berlokasi di perumahan Seongbuk. Tepatnya di 8 Seongbuk-ro 26-gil, Seongbuk-dong, Seongbuk-gu, Seoul. Jam bukanya mulai 11:30 – 22:00 waktu setempat.

2. Cooing Brunch

Tempat makan muncul di episode 12. Berlokasi di 7-17 Mugunghwa-ro 141beon-gil, Jeongbalsan-dong, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do.

3. Bottega Lounge Tempat ini muncul saat saat Je-hyuk (Kim Young-min) makan bersama istrinya, Ye-rim (park Sun-young) di episode 8. Tempat ini berlokasi di lantai 2 Rubina Building, 502 Dosan-daero, Cheongdam-dong, Gangnam-gu, Seoul. Untuk menuju ke sana kamu bisa turun di Stasiun Apgujeongrodeo. 4. Helsinki Espresso Di episode 5, Ye-rim (Park Sun-young) bertemu dengan Sun-woo (Kim Hee-ae) di kafe ini untuk meminta saran terkait pernikahannya. Untuk berkunjung ke sana, kamu hanya perlu turun di Stasiun Jeongja. Lokasinya di 10 Jeongjail-ro 213beongil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do. 5. Farmer's Garden Bom Restoran ini muncul di episode 1 dan 2 ketika ulang tahun Tae-oh (Park Hae-joon) diselenggarakan. Lokasinya di 244-13 Byeongsan-ri, Gangsan-myeon, Yangpyeong, Gyeonggi-do.