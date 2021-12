MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengajak para mitra Wonderful Indonesia untuk terus menjalin kolabor-aksi dengan Kemenparekraf.

Menteri Sandiga menilai kolaboraksi tersebut untuk mempromosikan nilai Wonderful Indonesia dengan maksimal.

"Kita harus up skill kolaborasi ini. Kita harus pastikan Wonderful Indonesia itu ada 360 derajat di kehidupan kita. Bangun pagi kita lihat Wonderful Indonesia. Itu berarti kita harus berani banyak tampil di digital platform," katanya saat acara Co-Branding Award di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Senin (6/12/2021).

"Kita perlu memastikan layar mengikuti kita kemana-mana. Wonderful Indonesia harus ada di setiap apa yang kita lakukan dalam keseharian kita," lanjutnya.

Mas Menteri berharap, dengan kolaborasi antara mitra usaha dengan Wonderful Indonesia dapat memberikan semangat agar ekonomi Indonesia bisa bergerak dan lapangan kerja bisa dibuka kembali.

"Mitra kita ini adalah aset bersama dan saya titip ke depan kita tingkatkan dan ini adalah perusahaan-perusahaan besar yang decacorn, ada yang udah menjadi perusahaan eksis puluhan tahun, ada start up juga, ini harus kita perluas dengan fokus terhadap dampak," tuturnya.

Menparekraf bilang, dengan kerja sama ini bukan saja memberikan dampak signifikan kepada mitra melainkan dalam rangka kebangkitan Indonesia.

"Saya yakin bahwa semakin banyak brand Wonderful Indonesia bekerja sama dengan brand mitra, equity bukan hanya dari usaha bapak/ibu tetapi juga bangsa Indonesia merasakan dampak secara signifikan terutama dalam rangka kebangkitan," tutupnya.

Sebagai informasi, hari ini Kemenparekraf memberikan penghargaan kepada para mitra yang bekerja sama dengan Wonderful Indonesia.

Terdapat 51 mitra yang berkesempatan mendapatkan penghargaan Co-Branding Award yang dibagi menjadi empat kategori yakni best exposure, most colaborative, most creative, most participative.

Adapun mitra yang meraih penghargaan pada kategori Best Exposure yakni, KAI Wisata (Bronze), BRI (Silver), dan tiket.com (Gold).

Most collaborative diraih oleh tiket.com (Bronze), Sweet Escape (silver), dan Element (Gold).

Most creative brand diraih oleh Nutrifood (Bronze), BRI (Silver), dan Elemen (Gold).

Most partisipative diraih oleh Sea Safari Cruise (Bronze), BRI (Silver), dan Grab (Gold).