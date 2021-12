AKSI Siskaeee memamerkan payudara di Bandara YIA, Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta viral di media sosial. Selebtwit itu akhirnya ditangkap polisi di Stasiun Kota Bandung, Sabtu 4 Desember 2021, atas tindakan pornografi.

Yogyakarta International Airport (YIA) tempat Siskaeee umbar payudara memang dikenal sebagai salah satu bandara paling canggih di Indonesia. Bandara ini dilengkapi berbagai fasilitas dan sangat Instagramable.

Berikut profil lengkap Bandara YIA.

1. Bandara canggih

Sebelum adanya kasus Siskaeee yang heboh, Bandara Internasional Yogyakarta sudah lebih dulu menarik banyak perhatian wisatawan karena kecanggihannya.

Bandara YIA memiliki kemampuan untuk menahan guncangan gempa hingga 8,8 skala richter (SR).

Presiden Joko Widodo bahkan menyebut Bandara YIA sebagai bandara terbaik di Indonesia.

"Saya berterima kasih kepada PP dan Angkasa Pura I yang tadi kita lihat detil pengerjaannya juga menurut saya ini terbaik saat ini di Indonesia," tutur Presiden Jokowi saat meresmikan Bandara YIA pada Agustus 2020.

2. Desain interior

Desain interior Bandara YIA banyak terinspirasi objek wisata dan kebudayaan Yogyakarta.

Terdapat beberapa spot dan tugu di YIA yang nanpak khas dengan budaya Yogyakarta. Mulai dari Semar Tinandu, Hamemayu Hayuningrat, Gunungan Wayang, Bale Kambang, Taman Sari, hingga Plengkung Gading.

3. Fasilitas lengkap

Wisatawan juga dimanjakan dengan fasilitas lengakp di Bandara YIA. Ada fasilitas menarik seperti fixed bridge, check in counter yang luas, garbarata atau jembatan yang menghubungkan penumpang ke pintu pesawat, boarding lounge yang nyaman, science corner, food court, hotel, dan masih banyak lagi.

Menurut akun Instagram Angkasa Pura I, @ap_airports, luas terminal 219.000 m2. Maka tak heran jika bandara itu mampu menyediakan banyak fasilitas dan menampung hingga 20 juta penumpang per tahun.

4. Bertabur karya seni

Bandara YIA juga dilengkapi dengan beragam karya seni.

Anda dapat menemukan banyak karya seni orang oriental di sana. Beberapa di antaranya yakni, display Tari Bedhaya Kinjeng Wesi, wahana bermain anak Among Bocah, Tetanduran, Palihan, Kebonrejo, Jangkaran, Among Tani, Dagang Layar, Jogja on The Move, hingga Lawang Papat.

Karya seni yang khas dan oriental membuat Bandara YIA sangat cocok untuk menjadi gerbang menuju destinasi Yogyakarta.