SEKTOR pariwisata menjadi sektor paling terdampak pandemi Covid-19. Di Indonesia, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) di 2020 menurun 75,03% dibandingkan 2019. Jumlah kunjungan wisman di Indonesia pada 2020 hanya 4,02 juta, sedangkan di 2019 jumlah kunjungannya tercatat mencapai 16,11 juta.

Pemerintah terus berupaya memulihkan sektor pariwisata ini. Salah satu strategi adalah dengan menerapkan pemberlakuan protokol cleanliness, health, safety, and environment sustainability atau CSHE di tempat penyelenggaraan wisata.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyatakan, sertifikasi CHSE menjadi sangat krusial dan penting, karena akan mengubah wajah pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Sertifikasi ini dapat memulihkan kepercayaan wisatawan dan menggeliatkan kembali aktivitas pariwisata dan ekonomi kreatif. Serta memberikan jaminan produk dan layanan yang diberikan sudah memenuhi standar dan protokol kesehatan," kata Sandiaga Uno, dalam acara Launching SNI Skema Akreditasi dan Skema Sertifikasi Sektor Pariwisata CHSE, 4 Desember lalu.

Menurut Sandiaga, di era adaptasi kebiasaan baru, tingkat kesiapan pelaku usaha parekraf dalam lingkup operasionalnya akan semakin besar. Tidak hanya itu, standar yang diterapkan dalam pelaksanaan pelayanan sektor usaha pariwisata dan ekonomi kreatif juga harus ditingkatkan.

Selain upaya dari lingkup pemerintah, masyarakat juga memegang peranan penting dalam menghadapi pandemi Covid-19. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda membantu upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia?

Dengan adanya potensi munculnya varian baru, ada baiknya kita lebih disiplin dalam menjalankan prokes di mana dan kapan saja, salah satunya ketika bepergian menggunakan pesawat terbang.

Selain menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sebaiknya Anda juga memerhatikan budget Anda sebelum melakukan penerbangan. Supaya lebih hemat, Anda bisa memanfaatkan promo yang tersedia di Mister Aladin.

Nikmati promo Fly All the Way dan dapatkan diskon Rp50.000 untuk pemesanan tiket pesawat ke semua rute penerbangan domestik, bebas untuk terbang kapan saja.

“Saat ini, kita sebaiknya selalu aware dengan keadaan yang serba tidak pasti. Banyak varian virus baru yang bermunculan dan merebak di masyarakat. Oleh karena itu, kita harus lebih berhati-hati dan tetap menjalakan prokes di mana pun dan kapan pun. Terlebih lagi jelang libur akhir tahun, jumlah penerbangan pun mengalami peningkatan. Inilah alasan kami mengedepankan fleksibilitas dalam promo Fly All The Way. Diskonnya bisa dinikmati untuk periode terbang kapan saja, sesuai keinginan konsumen,” kata Nitha Sudewo selaku Chief Operating Officer Mister Aladin saat ditemui di Jakarta (6/12/2021).

Promo Fly All the Way ini berlangsung hingga tanggal 12 Desember 2021 mendatang dengan kuota yang terbatas. Pastikan Anda dapatkan diskonnya sekarang sebelum kehabisan. Cek kode promo dan info lengkap lainnya mengenai promo ini di halaman www.misteraladin.com/promotions/flytheway.

