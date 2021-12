JAKARTA - Sekitar empat dekade setelah meninggalnya, sosok pentolan The Beatles, John Lennon masih dicintai penggemarnya.

Karya John Lennon dan kepribadiannya masih mempunyai gaung yang luas dan begitu terasa di seluruh dunia.

Untuk mengenang sosoknya, berikut beberapa yang bisa dikunjungi dirangkum Okezone:

Peace Tower, Islandia

Videy adalah pulau terbesar di Teluk Kollafj¶r°ur di Islandia, dekat ibukota Reykjavik. Ini adalah lokasi dari Imagine Peace Tower, sebuah Menara cahaya yang dibangun oleh Yoko Ono, istri John Lenon. Sebagaimana dilansir Associated Press, menara ini memancarkan cahaya dari sumur yang bertuliskan bayangan perdamaian dalam 24 bahasa.

John Lennon Wall, Praha, Ceko

Sebagai salah satu penghargaan kaum muda di Eropa kepada perjuangan Lennon, sebuah tembok di Praha dijadikan tempat kebebasan berekspresi. Di tembok John Lennon ini, ekspresi tentang kebebasan, perdamaian, dan potongan lagu The Beatles ditulis dengan warna warni terang. Pemerintah setempat sempat menghapus semuanya dengan mengecat tembok tersebut. Namun tidak lama pergerakan mahasiswa muncul lagi menunjukkan Freedom of expression. Kini lokasi tersebut tak hanya untuk menunjukkan dukungan dari seluruh dunia tetapi menjadi salah satu spot selfie terbaik di kota Praha.

John Lennon Airport, Liverpool

Tidak ada yang lebih menghargai karya Lennon selain kota kelahirannya sendiri, Liverpool, di Inggris. Pertama bandara Liverpool sendiri dinamain John Lennon Airport sejak tahun 2001 sekaligus memperingati 21 tahun kematiannya. Lalu ada patung Lennon di dalam area check-in dan instalasi kapal yellow submarine di depan gerbang perhentian keberangkatan.

John Lennon Parque, Hava, Cuba

Sebuah taman yang diberi nama John Lennon Parque dibuka pada tahun 2000 sebagai peringatan 20 tahun meninggalnya. Kemudian, patung John Lennon duduk di salah satu bangku taman. Taman memorial ini dibangun untuk memperingati setelah sempat selama sepuluh tahun dari tahun 1960-1970an lagu-lagu The Beatles dilarang masuk ke Kuba.

Strawberry Field – New York, Amerika Serikat

Strawberry Fields, taman seluas 10.000 meter persegi di Cental Park, New York City, yang didedikasikan untuk mengenang musisi John Lennon. Nama tempat ini diambil dari judul lagu The Beatles Strawberry Fields Forever. The Central Park memorial dirancang oleh Bruce Kelly, kepada arsitek untuk Central Park Conservancy. Strawberry Fields diresmikan pada hari ulang tahun Lennon ke-45, 9 oktober 1985, oleh Walikota New York Ed Koch dan Yoko Ono.