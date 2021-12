JAKARTA - Memiliki rencana berlibur ke Singapura dalam waktu dekat? Jika ya, kamu harus mencoba wisata kuliner di kawasan Orchard Road.

Melansir Antara News, berikut beberapa tempat yang menyajikan kuliner di Orchard Road:

1. Maki San

Maki San merupakan restoran pertama dengan konsep pengunjung bisa memilih sendiri (do it yourself) komponen salad dan sushi yang mereka inginkan.

Anda bisa memilih jenis sayuran, protein, dan saus sesuai selera untuk membuat sushi dan salad.

Namun jika Anda bingung memilih komponen makanan, Maki San menyiapkan menu tetap yang juga menjadi favorit banyak orang.

Maki San pertama kali dibuka di The Cathay pada 2012 dan terus berkembang hingga 20 restoran di seluruh Singapura.

2. Amazing Thai Food

Kangen makanan khas Thailand? Anda bisa mampir ke Amazing Thai Food yang merupakan restoran thailand halal.

Makanan khas Thailand seperti som tum (salad pepaya muda), tom yum, dan kari ikan thailand yang memiliki cita rasa segar dapat Anda santap untuk beristirahat sejenak saat belanja.

3. Carousel at Royal Plaza on Scotts Hotel Restoran buffet makan sepuasnya ini sangat cocok bagi Anda dan keluarga yang gemar wisata kuliner atau foodies. Terlebih, restoran ini adalah restoran buffet halal paling populer di Singapura. Restoran ini menyajikan makanan internasional dari Ansia, Mediterania, Perancis, dan Jepang. Jangan lupa untuk mencicipi aneka boga bahari seperti lobster, tiram, dan kepiting raja yang masih sangat segar. Selain itu pilihan dessert atau makanan penutupnya sangat cantik dan menggiurkan.