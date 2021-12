JAKARTA - Hong Kong bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang bisa dikunjungi saat liburan akhir tahun bersama keluarga.

Tak hanya tempat wisatanya yang menarik, makanan di Hong Kong pun layak dicoba.

Dilansir dari Antara, berikut lima rekomendasi tempat wisata kuliner di Hong Kong:

1. Claypot Rice Kwan Kee

Anda tidak boleh melewatkan Kwan Kee, restoran ikonik Hong Kong yang terkenal dengan nasi claypotnya. Restoran ini mulai terkenal berkat barisan pecinta kuliner yang merekomendasikannya untuk disantap pada malam yang dingin.

Restoran yang ramai dan terang ini menyajikan semangkuk nasi di mangkuk tanah liat yang dimasak di atas api arang asli, dengan tambahan topping seperti daging iga, kacang hitam, sosis, telur, atau belut putih.

2. Chop Chop

Restoran khusus daging panggang Chop Chop saat ini menawarkan delapan jenis nasi claypot, termasuk daging sapi cincang dengan telur, ayam dengan ubi Cina dan jamur shitake, dan daging babi cincang dengan ikan asin dan kacang kastanye.

3. Yung Kee

Hidangan Natal klasik Hong Kong seperti angsa panggang adalah kelezatan yang menggoda untuk dinikmati bersama orang yang Anda cintai. Jika Anda menyukai angsa panggang ala Barat, mengapa tidak mencicipi versi Kanton? Yung Kee adalah salah satu restoran paling ikonik di Hong Kong, dengan sejarah yang berasal dari tahun 1938.

Setelah menjalani renovasi signifikan tahun ini, interiornya diubah, tetapi hidangan angsa panggang khas mereka tidak pernah berubah. Dengan perpaduan sempurna antara lemak murni, daging lembut, dan kulit renyah, angsa pertama-tama diasapi dan kemudian dipanggang dalam oven yang menggunakan arang asli untuk mempertahankan rasa khasnya. Disajikan dengan saus plum asam yang melengkapi hidangan dengan sempurna.

4. Drunken Pot

Sebuah restoran hotpot dengan nuansa klub malam, The Drunken Pot melayani kerumunan anak muda dan penggemar hotpot. Dikenal karena penyajiannya yang spesial dengan interior yang kekinian, mereka memiliki pilihan hingga lima jenis sup dalam satu pot. Restoran hotpot modern yang segar ini telah menemukan kembali hiburan klasik Kanton ini untuk generasi baru.

5. Yi Hung Yuen

Terletak di pusat Lan Kwai Fong, Yi Hung Yuen adalah impian seluruh instagram influencer yang memiliki nuansa moody bordello yang dilengkapi dengan lampu neon yang dramatis, terinspirasi dari novel klasik Tiongkok Dream of the Red Chamber.