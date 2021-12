Ajang kompetisi MasterChef Indonesia Season 8 telah mengenalkan banyak chef berbakat Indonesia kepada publik. Salah satu peserta yang menarik perhatian penonton karena kemampuan memasaknya yaitu Bryan Ferrysienanda.

Setelah mengerahkan kemampuan terbaiknya, Bryan pun berhasil lolos sampai ke posisi Top 5 MasterChef Indonesia Season 8. Pria kelahiran tahun 1995 tersebut merupakan lulusan Kendall College, Chicago, Amerika Serikat mengambil jurusan culinary arts.

Setelah lulus dari MCI 8, kini Bryan mulai aktif membuat konten seru di YouTube channel miliknya untuk menghibur para penggemar. Bukan konten masak-masak seperti biasanya, kali ini Bryan membuat sebuah vlog seru.

Bryan Ferrysienanda membagikan perjalanannya ke Lombok untuk mengenal lebih dalam lagi mengenai budaya dan masakan Indonesia. Tidak sendirian, Bryan ditemani Jesselyn Lauwreen dan Nindy Sanyoto yang juga merupakan ex-kontestan MasterChef Indonesia.

Ketiganya menikmati keindahan pantai dan menyantap hidangan nusantara yang sangat berkesan. Pertama-tama, mereka mencicipi ayam taliwang yang penuh bumbu dan menggugah selera. “Walaupun trip ini hanya cuman sebentar, tapi ini one of the best working experience that I've ever been,” tulis Bryan dikutip dari unggahan YouTube channel Bryan Ferrysienanda.

