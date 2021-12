JAKARTA - Hong Kong menjadi satu di antara destinasi wisata yang menjadi pilihan wisatawan muslim.

Wisatawan muslim kini bisa salat di ruang khusus beribadah, juga bisa menyantap makanan tanpa khawatir di restoran bersertifikasi halal.

Langkah ini juga digaungkan agar diikuti oleh tempat-tempat lain.

Dilansir dari Antara News, berikut lima masjid yang bisa dikunjungi saat plesiran di Hong Kong:

Masjid Stanley

Di dekat stasiun MTR Chai Wan ada Masjid Stanley yang dulunya dipakai oleh kaum muslim asal India.

Memiliki aula besar dengan beranda yang menghadap ke halaman, masjid ini dibangun pada 1937. Khusus Jumat, masjid ini dibuka untuk masyarakat umum.

Masjid Kowloon

Ada Masjid Kowloon di kawasan Tsim Sha Tsui yang jadi salah satu masjid terbesar di Hong Kong. Tempat ini bisa menampun ghingga 3500 jamahaan dari berbagai negara.

Masjid Chai Wan

Di Cape Collison Road, Tai Tam Gap ada Masjid Chai Wan atau Masjid Cape Collinson. Tempatnya dikelilingi tumbuhan hijau dan pegunungan, cocok untuk And ayang ingin beribadah dalam suasana tenang dan rimbun.

Masjid Jamia

Anda bisa beribadah di masjid tertua Hong Kong yang bernama Masjid Jamia. Masjid berarsitektur modern kontemporer ini bisa menampung 400 orang. Suasananya biasa jauh lebih ramai saat Ramadhan karena menyediakan hidangan untuk sahur dan berbuka puasa.

Masjid Ammar & OSman Ramju Sadick Islamic Centre

Di area Wan Chai ada Masjid Ammar & Osman Sadick Islamic Centre. Tak cuma tempat beribadah, tempat ini juga punya perpustakaan dan taman kanak-kanak. Bagi yang datang saat perut keroncongan, ada kantin dengan menu makanan halal.

Masjid ini memang dibangun oleh lembaga yang memberikan sertifikat halal untuk restoran di Hong Kong, yaitu Incorporated Trustees of the Islamic Community Fund of Hong Kong.