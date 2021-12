KISAH pramugari Ulrike Patzelt sungguh sangat menginspirasi. Pramugari yang berubah nama menjadi Uli Derickson usai menikah itu begitu dihormati karena telah menyelamatkan nyawa penumpangnya pada tahun 1985.

Ia dengan sangat berani menghadapi pembajak teroris. Wanita itu tutup usia di rumahnya, Tucson tepat di usia 60 tahun.

Patzelt masih bekerja sebagai pramugari Delta Airlines ketika dia didiagnosis menderita kanker pada 2003. Hal itu diungkapkan putranya, Matthew Derickson, saat mengumumkan kematiannya pada 14 Juni 1985.

Kisah heroik wanita belasteran Jerman-Amerika itu bermula saat seorang pria bersenjata asal Lebanon membajak pesawat TWA Flight 847 rute Athena menuju Roma. Kala itu Patzelt melindungi 152 penumpang plus awak kabin.

Kendati kedua pembajak hampir tak bisa berbahasa Inggris, wanita pemberani itu justru dapat berbicara menggunakan salah satu bahasa dari mereka yakni Bahasa Jerman. Ia menenangkan pembajak seraya mengetuk hatinya dengan menjelaskan bahwa putrinya telah melahirkan di Lebanon.

Ketika kru darat di Aljir menolak mengisi bahan bakar pesawat tanpa pembayaran, bahkan ketika menghadapi ancaman teroris untuk membunuh penumpang, wanita itu tetap tegar.

Ia justru berpikir untuk menawarkan kartu kredit Shell-nya. Awak darat mengenakan biaya sekitar USD5.500 atau setara Rp78 juta untuk 6.000 galon bahan bakar avtur.

Saat yang paling menakutkan baginya ialah ketika dua pembajak memintanya untuk menikah dengannya. Pada satu titik mereka meminta Patzelt untuk memilah-milah paspor penumpang untuk memilih orang-orang dengan nama yang terdengar sebagai kaum Yahudi.

Meski di berbagai pemberitaan dilaporkan pramugari itu telah mengikuti perintah teroris, namun ia sebenarnya telah menyembunyikan paspor para penumpangnya untuk melindungi mereka.

"Semua orang memandangnya untuk (menginspirasi) keberanian dan bimbingan," kata Matthew, sang putra.

Seorang arsitek di Burlington, Tom Cullins yang menjadi sandera di pesawat berujar; "Dia jelas memegang kendali. Dia bahkan menuntut para pembajak," kata Cullins.

"Kami tidak memiliki apa-apa selain rasa hormat tertinggi untuknya dan utang budi atas tindakan yang benar-benar heroik," puji Cullins.

Setelah sekitar 36 jam, para teroris melepaskan sandera gelombang kedua termasuk Ulrike Patzelt dan 65 orang lainnya, di Aljir.

Para teroris itu telah membunuh seorang penyelam Angkatan Laut, Robert D. Stethem. Setelah 15 hari para pembajak membebaskan sandera lainnya, cobaan terberat itu akhirnya berakhir pada 30 Juni. Usai Israel membebaskan sebanyak 31 orang tahanan asal Lebanon.

Tak dipungkiri, Ulrike Patzelt menjadi wanita pertama yang menerima Silver Cross for Valor, yang diberikan oleh Legion of Valor, sebuah organisasi veteran.

'The Taking of Flight 847: The Uli Derickson Story' sebuah film tahun 1988 yang muncul di NBC dengan menampilkan Lindsay Wagner sebagai Ulrike Patzelt merupakan buah karya yang didedikasikan bagi mendiang Patzelt. Film tersebut bahkan pernah lima kali masuk nominasi Emmy.