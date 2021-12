PRAMUGARI bertanggung jawab untuk melayani para penumpang pesawat, juga memberikan rasa aman dan kenyamanan selama penerbangan. Namun, di balik penampilan pramugari yang elegan dan cantik, ada juga di antara mereka yang betingkah konyol di depan penumpang, lho.

Berikut 10 tingkah konyol pramugari terhadap penumpang yang mengundang tawa sebagaimana dikutip dari Youtube Daftar Populer :

Aksi kocak kru Southwest Airlines

Maskapai ini memang dikenal dengan aksi pramugarinya yang menghibur, lho. Bahkan pernah diundang dalam acara The Ellen DeGeneres Show. Southwest Airlines juga populer dalam hal mendemonstrasikan standar keselamatan mereka kepada penumpang.

Seperti tingkah konyol dari awak kabin ini, di mana ketika salah seorang dari mereka tengah memberikan instruksi dan orang yang memperagakannya terlihat tidak kompak. Namun, mereka justru tampak menikmatinya.

Pramugari melontarkan candaan, sedangkan pria memperagakannya dengan tingkah lucunya, bahkan menyapa dengan ramah kepada penumpang.

Ilustrasi pramugari

Dubbing suara perempuan

Aksi konyol nan kocak selanjutnya adalah dari seorang pramugara yang men-dubbing suara perempuan sambil memperagakannya. Pramugari tengah memberikan instruksi standar keselamatan, tetapi si pramugara malah melakukan gerakan yang lucu. Suara pramugari itu begitu pas dengan gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pramugara tersebut.

Menari

Jika melihat awak kabin menari, tentu saja ini jarang terlihat dalam penerbangan. Namun, berbeda dengan awak kabin dari Virgin America Airlines, lho.

Tingkah konyolnya ini terlihat saat pramugari tengah memberikan instruksi, sementara pramugara memperagakannya sambil menari dengan lincah dan semangat.

Sontak saja aksi menarinya itu membuat penumpang terhibur dan geli dibuatnya. Pramugara itu menari begitu mudah tanpa kesulitan sama sekali, bahkan sampai mengangkat kakinya ke atas dan terus bergoyang.

Pramugari menari

Bila sebelumnya ada pramugara yang asyik menari, pramugari ini juga tidak kalah, lho. Pramugari-pramugari yang menari ini merupakan awak kabin dari salah satu maskapai penerbangan asal Filipina.

Biasanya saat pemberian instruksi standar keselamatan akan terdengar suara "Pay attention", tetapi dalam penerbangan ini malah terdengar musik dance yang ceria. Kemudian terlihat pramugari yang menari dengan gaya centilnya sekaligus memperagakan gerakan standar keselamatan.

Pramugari menahan tawa

Tingkah konyol pramugari yang menahan tawa ini karena penumpang yang jahil menggodanya. Alhasil gagal, deh, memberikan instruksi keselamatan dengan sempurna. Dalam penerbangan itu ternyata dipenuhi oleh penumpang suporter bola.

Saat pramugari memperagakannya, penumpang itu menyorakinya dengan teriakan ala suporter. Dan suara sorakannya itu begitu pas dengan peragaan yang dibawakan oleh pramugari.

Pramugari pun sampai kesulitan untuk menahan tawa, tetapi tidak berhasil. Kemudian tertawa terbahak-bahak sampai menunduk untuk mengambil napas. Juga menutup wajahnya.

Instruksi lucu

Berikutnya pemberi instruksi ini melakukan tingkah konyol nan lucu yang menggelikan. Bahkan pramugari yang memperagakan standar keselamatan ikut tertawa hingga menggeleng-gelengkan kepala dan mengambil napas berulang kali.

Peragaannya itu justru menjadi berantakan karena dibarengi dengan tawanya.

Lelucon ala pramugari

Kali ini pramugarinya hanya mengikuti instruksi dari pengeras suara. Namun, yang bikin kocag adalah pramugari itu memperagakannya sambil tertawa-tawa mendengar instruksi lucu yang dilontarkan dari si pemberi instruksi.

Instruksi-instruksi itu tetap berisi standar keselamatan terhadap penumpang, tetapi diselingi dengan lelucon-lelucon yang mengundang tawa. Misalnya saja, under your seat, not your underwear.

Ada juga kalimat baju pelampung ini punya pipa tiup bukan pipa sedot, dan jika lampu tidak menyala, silakan cek rekening listrik Anda.

Pramugari melucu

Saking seringnya melihat pramugari memperagakan instruksi keselamatan, sebagian penumpang justru mengabaikannya dan memilih untuk membaca majalah.

Namun, pramugari dari maskapai penerbangan asal Kanada, WestJest, punya cara unik agar penumpang dapat memperhatikannya. Pramugari ini memperagakan instruksi itu dengan gerakan konyolnya.

Mengobati ketegangan

Bagi penumpang yang baru pertama kali naik pesawat, pasti merasa sangat tegang berada di dalam pesawat. Untuk inilah pramugari hadir untuk memberikan rasa nyaman kepada penumpang dan membantunya mengurangi ketegangan selama penerbangan. Seperti yang dilakukan oleh pramugari dari Southwest Airlines ini.

Pramugari itu memberikan instruksi dengan lawakan yang mengundang tawa, di mana terdengar kalimat pembuka instruksi "Tolong berikan perhatian sebentar kepada mantan suami saya, pacar baru saya, dan pengacara perceraian saya.

Kemudian "Sebagaimana Anda tahu, ini adalah penerbangan bebas rokok, bebas mengomel, dan keluhan. Ini adalah penerbangan yang penuh dengan kata please, thank you, dan ada pramuagri cantik. Penumpang pun tertawa begitu mendengarnya dan mengurangi ketegangan mereka selama penerbangan.

Pramugari menari holi

Pramugari dan para awak kabin ini menari holi sebelum pesawat take off. Mereka menari dengan ceria dan menghibur para penumpang. Sebelum penumpang naik ke pesawat, mereka akan diberikan bindi oleh kru pesawat. Penumpang pun dibuat geli oleh tarian pramugari tersebut.