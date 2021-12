JAKARTA - Menginap di hotel berbintang dengan segala fasilitasnya itu sudah biasa. Tetapi sudah pernahkah kamu bayangkan untuk menginap di sebuah hotel yang bangunannya terbuat dari sebuah kontainer? Pasti asyik dan seru. Tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri, karena lokasinya ada di Indonesia tepatnya di Pangandaran, Jawa Barat.

Namanya How Are You (Hau) Citumang, objek wisata sekaligus tempat penginapan ekostis yang berada di tepi Sungai Citumang.

Berada di sini, kamu bisa menginap di hotel berbintang dengan konsep glamping kontainer. Masing-masing kontainer berkapasitas tiga orang, dilengkapi AC hingga televisi. Kamar mandi juga luas dan bersih.

Saat ini kamar kontainer di Hau Citumang berjumlah 10 buah, rencana kedepannya akan ditambah lagi sampai lahan yang kosong terisi penuh namun tanpa merusak alam.

Terlihat jarak di antara satu kamar dengan kamar lainnya berjauh-jauhan, hal ini dilakukan untuk menyesuaikan kamar dengan pertumbuhan pohon yang ditebang.

Ukuran kamarnya tidak terlalu besar tapi tidak juga terlalu kecil yaitu sekitar 4x6m. Meski demikian, fasilitas yang ditawarkan tidak kalah dengan hotel berbintang, seperti AC , televisi saluran internasional dan kamar mandi yang mewah.

Di penginapan ini kamu bisa menikmati sajian makan di River Side Kitceh. Sesuai Namanya, restoran ini berada tepat di samping Sungai Citumang. Restoran Hau Citumang memang sederhana, tetapi tempatnya higienis dan instagramable. Selain itu, di sini juga ada kolam terapi. Kamu bisa memasukkan kaki dan merasakan gigitan ikan-ikan kecil. Aktivitas lain yang tidak kalah seru adalah bermain di aliran Sungai Citumang. Merasakan air jernih dan segar dikelilingi pepohonan yang rimbun. Hau Citumang, berada di Sukamanah, Bojong, Parigi, Pangandaran, Jawa Barat. Lokasi penginapan kontainer ini berada di Sukamanah RT 1/RW 6, Bojong, Parigi, Pangandaran, Jawa Barat. Dengan harga penginapan kisaran Rp750.000 saat weekdays dan Rp1.000.000 saat weekend.