SEBUAH hotel di Vietnam menjual steak daun emas dengan harga terjangkau. Tamu hanya dikenakan biaya $45 atau sekitar Rp646 ribu per orang untuk menu "Tomahawk Wagyu", hidangan daging sapi yang berlapiskan emas.

Ide ini muncul setalah kontroversi seorang menteri yang terlihat memakannya di sebuah restoran di London.

Melansir dari Independent, The Dolce Hanoi Golden Lake Hotel di Hanoi memanfaatkan popularitas steak emas dengan menambahkan hidangan tersebut di salah satu restorannya, Golden Beef Restaurant.

"Saya pikir mengapa saya tidak membuka restoran yang menjual steak emas dengan harganya terjangkau," kata Nguyen Huu Duong, ketua Hoa Binh Group yang memiliki hotel yang dikelola oleh Wyndham Hotels and Resorts Inc yang berbasis di AS.

Restoran mengimpor daun emasnya dan menggunakan sekitar 10-15 untuk setiap steak dengan porsi empat orang.

"Kami telah melayani lebih dari 1.000 tamu yang datang untuk menjajal golden steak," ujarnya kepada Reuters.

Hotel milik Duong mengalami perubahan tahun lalu, di mana segala sesuatu mulai dari bak mandi hingga toilet berlapis emas. Restoran Golden Beef dinamai ulang sebagai bagian dari rebranding ini.

Menteri Keamanan Publik Vietnam To Lam telah memicu kontroversi bulan lalu ketika dia terlihat makan sepotong steak berlapis emas, senilai Rp28 juta di restoran Nusr-Et, London, milik koki terkenal Salt Bae. Pejabat Vietnam itu mendapat reaksi keras dari masyarakat setelah videonya gempar di media sosial. Warganet menuduhnya berpesta dengan uang pajak di tengah tindakan keras negara terhadap korupsi di negara Asia Tenggara.