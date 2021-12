JAKARTA - Kamu penggemar serial tv fenomenal Game of Thrones? jangan sampai terlewat untuk mengikuti tur studio dari film ini mulai tahun 2022.

Melansir The Sun, Game of Thrones diangkat dari novel karya Gorge R. R. Martin dengan judul yang sama.

Game of Thrones selama 8 musim difilmkan di berbagai belahan dunia, di antaranya Spanyol dan Islandia. Namun, sebagian besar lokasi syutingnya berada di Irlandia Utara, dengan bagian terbesar di Linen Mill Studios.

Tur ini akan mengajak fans Game of Thones ke dunia Westeros, menampilkan set, alat peraga asli, kostum dan lebih banyak lagi pengungkapan di balik layar seri HBO yang ikonik. Di dalamnya mencakup lokasi Aula besar di Winterfell dan tahta Dragonstone Daenerys Targaryen.

"Kami sangat senang bisa membuka pintu untuk Game of Thrones Studio Tour pertama kalinya di Linen Mill Studios," kata Wakil Presiden Senior Warner Bros Themed Entertainment, Peter van Roden.

Tur di lokasi seluas 110.000 kaki persegi akan membawa wisatawan lebih dekat ke dunia tujuh kerajaan Westeros. Untuk tetap menjaga keamanan dan penularan COVID-19, protokol kesehatan diberlakukan dalam tur. Tiket tur studio saat ini sudah tersedia melalui pemesanan online di laman resmi Tur Studio Game of Thrones. Tiket masuk orang dewasa sekitar Rp755.000 dan anak-anak berusia lima hingga 15 tahun dapat masuk dengan biaya sekitar Rp522.000. Sementara, untuk anak-anak berusia empat tahun ke bawah gratis.