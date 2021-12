JAKARTA - Bantal leher menjadi satu di antara benda yang wajib dibawa saat traveling jarak jauh.

Tak hanya mencegah pegal di leher, benda ini digunakan traveler untuk beristirahat selama perjalanan.

Melansir News.com.au, akun TikTok bernama @sidneyraz, membagikan video cara menggunakan bantal leher yang benar saat traveling.

Sidney menjelaskan, cara menggunakan bantal leher yang benar adalah dari arah depan atau sebaliknya.

"Bantal leher berada di depan. Saya sangat nyaman," ujarnya dalam video tersebut.

"Kamu benar-benar bisa tidur di pesawat," lanjutnya.

Benarkah cara mengenakan bantal leher berada di depan?

Adapun, pakar tidur sehat asal Amerika Serikat, Dr Michael Breus, menjelaskan, cara memakai bantal leher yang benar adalah dengan membaliknya. Breus menilai, kita selama ini terbalik dalam memasang bantal leher.

"Kalau kamu punya bantal leher bentuk U, baliklah, sehingga bagian dasar dari U ada di bawah dagu," tegas Breus.

"Kepalamu selalu terantuk ketika tidur, sehingga kamu akan kaget dan terbangun. Nah, dengan memasang bantal pakai cara ini, kepalamu tidak akan lagi terantuk," lanjutnya.

@Sidneyraz diketahui merupakan pemilik akun TikTok yang sering membagikan informasi-informasi yang jarang diketahui kebanyakan orang.

Video tersebut merupakan bagian dari serial videonya yang berjudul "Things I Didn't Know Until I Was In My 30's" atau "Hal-Hal yang Tidak Saya Ketahui Hingga Saya Berusia 30-an."

Video tersebut viral di media sosial dan sudah ditonton lebih dari 13,4 juta kali, serta menuai beragam komentar netizen di media sosial. Ada yang mengaku kaget dan baru mengetahui hal tersebut, tak sedikit pula yang meresponsnya dengan candaan.

"Tidak mungkin. Selama ini hidupku dipenuhi kebohongan," tulis netizen.

"Seandainya aku tahu ini dalam penerbangan 10 jamku," tulis pengguna lainnya.