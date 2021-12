JAKARTA - Api abadi menjadi salah satu daya tarik wisatawan di Indonesia.

Api abadi sebenarnya merupakan hasil reaksi dari kandungan mineral bumi yang hampir mirip dengan gas alam, batubara, dan sejenisnya. Kemudian mineral alam inilah yang membuat api terus menyala meskipun perubahan suhu serta cuaca disekitarnya.

Berikut 6 tempat wisata api abadi yang berada di Indonesia dirangkum Okezone:

1. Api tak kunjung padam, Pamekasan, Madura

Pulau Madura juga memiliki destinasi wisata api yang tak kunjung padam yang berada di Desa Larangan Tokol, Tianakan, Kabupaten Pamekasan. Terdapat beberapa titik api di kawasan ini yang tidak akan padam meskipun telah disiram dengan air Api tersebut akan menyala kembali setelah disiram beberapa saat. Tidak sedikit pengunjung yang memanfaatkannya untuk membakar jagung.

2. Api Abadi Mrapen

Berkunjung ke Grobogan, Jawa Tengah jangan lupa mampir ke kawasan api abadi Mrapen yang terletak di Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan. Di lokasi ini terdapat api abadi yang sering digunakan dalam beberapa event nasional maupun internasional.

Beberapa diantaranya yaitu saat upacara pembukaan Pesta Olahraga Negara-Negara Berkembang atau Games of the New Emerging Forces (Ganefo) I pada 1 November 1963, Pekan Olahraga Nasional (PON) XVI 23 Agustus 1996 serta terakhir, Api Obor Asian Games 2018.

Namun, sangat disayangkan api abadi tersebut dikabarkan telah padam sejak 9 September 2020.

3. Kayangan Api

Tempat ini sangat menarik untuk dikunjungi saat malam tiba. Jika kamu sedang berkunjung ke Bojonegoro sepertinya tempat ini juga bisa jadi tujuan wisata.

Kayangan Api berada di Desa Sendangharjo, Kecamatan Ngasem, Bojonegoro, Jawa Timur. Seiring berjalannya waktu, banyak perubahan yang dilakukan oleh pihak pengelola. Objek wisata yang dibuka selama 24 jam ini juga telah dibuka pendopo dan akses jalan serta fasilitas umum lainnya.

4. Api Abadi Bekucuk Lokasinya ada di Dusun Bekucuk, Desa Tempuran, Mojokerto, Jawa Timur. Bahkan api ini diyakini sebagai peninggalan kerajaan Majapahit di era jayanya dulu untuk membuat senjata perang. Meski fenomena api ini terkadang padam, keunikannya masih bisa disaksikan sampai sekarang. 5. Api Biru Abadi Kawah Ijen Siapa yang tidak mengenal Kawah Ijen objek wisata yang berada di Banyuwangi, Jawa Timur ini memang sudah mendunia. Uniknya, api biru di kawasan ini hanya ada dua di dunia. Api biru ini mulai bisa dilihat saat matahari tenggelam sampai matahari terbit. Namun, waktu terbaik untuk melihat api biru di kawasan Ijen adalah dini hari sampai pukul 05.00 WIB. saat itu oksigen masih sangat bagus dan api birunya terlihat sempurna. 6. Api Abadi Sungai Siring Api Abadi Sungai Siring terletak di Dusun Bambu Kuning, Kecamatan Samarinda Utara, Kalimantan Timur. Kawasan ini semakin ramai ketika digunakan sebagai sumber api untuk acara obor Pekan Olahraga Nasional (PON) ke 17 pada tahun 2008.