JAKARTA - Video viral di media sosial seorang cowok memamerkan kebolehannya membaca pengumuman keberangkatan pesawat Garuda Indonesia.

Hal ini dibagikan oleh akun TikTok @sugar_gloww. Videonya kini disaksikan lebih dari 2,4 juta kali dan mendapatkan 180 ribu suka.

Dalam video, cowok ini berniat menirukan pengumuman keberangkatan pesawat Garuda Indonesia. Meski demikian, ia akan melakukannya dengan menggunakan aksen lokal.

"Yaudah deh, nih Garuda Indonesia versi aksen lokal," tulis keterangan postingannya.

Cowok itu mengatakan, maksud sebenarnya aksen lokal ini. Ia bukannya akan membaca pengumuman keberangkatan pesawat dengan bahasa Indonesia atapun bahasa Jawa, namun tetap dengan bahasa Inggris.

Aksen lokal digunakan saat penyebutan nama maskapai pesawat. Mengingat, cowok ini sebelumnya membaca nama Garuda Indonesia dengan aksen bahasa Inggris.

Hal itu sempat mendapatkan protes dari netizen.

"Ngomong Garuda nya pakai aksen bule? Pakai aksen Indo aja Garuda Indonesia, dengan pronunciation yang jelas menurut gue better sih," saran warganet.

Hingga kemudian, kini ia mencoba menirukan pengumuman keberangkatan pesawat pakai aksen lokal.

"Oke, oke, oke. Karena banyak banget dari temen-temen yang risih aku bilang 'Garuda Indonesia', mari kita coba dengan lokal aksen. Are you guys ready? Let's go," kata sang cowok.

Cowok ini lantas mulai membaca pengumuman keberangkatan pesawat Garuda Indonesia tujuan Australia. Ia memperlihatkan intonasi suara dan aksen bahasa Inggris yang sangat menganggumkan.

Suara cowok ini juga terdengar begitu lembut saat iseng meniru pengumuman keberangkatan pesawat. Semua pengumuman dibaca dengan bahasa dan aksen Inggris.

Namun, aksennya langsung berubah menjadi aksen Indonesia setiap membaca "Garuda Indonesia". Perubahan aksen yang diucapkannya juga terdengar natural.

"Good morning ladies and gentlemem, Garuda Indonesia on flight number GA843. Garuda Indonesia on flight number GA843 bound for Melbourne, is now ready for boarding," tuturnya.

"For all passengers, please proceed to departure gate number 3. Departure gate number 3. Please ensure, you have all your personal belonging with you. On behalf of Garuda Indonesia, we wish you a pleasent journey. Thank you," lanjutnya.

Setelah membaca pengumuman keberangkatan, cowok ini pun bertanya pendapat warganet.

"Are you guys like it? (Apakah kalian menyukainya?)" tanyanya.

Aksinya ini lantas membuat netizen terpukau. Mereka menuliskan beragam komentar kocak sampai kagum saat mendengar kesempurnaan cowok itu dalam meniru pengumuman keberangkatan pesawat.

"Enak dengernya. Pas nyoba ngucapin, lidahku ngeglibet-glibet kaya kesleo," ujar netizen.

"Adem banget suaranya berasa lagi ngadem deket AC," kata netizen.

"Dah cocok jadi VO bang, semoga direkrut," tulis netizen.