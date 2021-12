PERAYAANÂ Natal akan terasa lebih seru apabila ada sosok Sinterklas. Karakter pria bertubuh tambun mengenakan pakaian merah dan jenggot panjang tersebut punya makna kebahagiaan bagi banyak anak-anak.

Nah, di Jakarta sendiri ada 6 mal yang mendatangkan Sinterklas secara khusus, lho.

Anda sebagai pengunjung tentunya bisa berfoto bersama dengan sinterklas, tentu tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker, ya.

Berikut daftar mal yang mendatangkan Sinterklas:

1. Senayan City

Kehadiran sinterklas di mal ini disambut meriah oleh pengunjung, khususnya anak-anak. Mereka dipersilahkan untuk berfoto bersama dengan sinterklas di momen spesial Natal tahun ini.

Hadirnya sinterklas di Senayan City merupakan bagian dari Festive Luminous: Celebrating the Joy of Festive season. Untuk bisa berfoto dengan sinterklas, Anda bisa membuat jadwal pukul 15.00 dan 18.00 WIB pada 24, 25, dan 26 Desember 2021.

Pihak mal menjelaskan bahwa crew yang bertugas di event sinterklas sudah dipastikan menerima dosis lengkap vaksin Covid-19. Jadi, cukup aman terlebih pengunjung diwajibkan tetap menggunakan masker saat berfoto dengan sinterklas.

Baca Juga:

Bikin Salut, Cewek Ini Pertahankan Laksa Agar Tak Tumpah Saat Turbulensi Pesawat

7 Makanan dan Minuman yang Dihindari Pramugari Saat Penerbangan

2. Central Park dan Neo Soho Mall

Sinterklas adir di Central Park dan Neo Soho Mall, lho. Sayangnya, untuk bisa berfoto dengan sinterklas periodenya sudah selesai yaitu 23 Desember 2021. Meski begitu, keseruan lain masih bisa dinikmati di mal ini yang berkaitan dengan Natal.

Jadi, di lantai GF Central Park, Neo Atrium, dan Tribeca Park , dibangun semacam carnival installation yang pastinya cocok buat pemburu spot foto Instagramable. Tema karnaval dipilih juga untuk memberi keseruan di akhir tahun.

Seperti mal sebelumnya, di sini juga karakter sinterklas dipastikan sudah divaksin Covid-19 dosis lengkap sehingga anak-anak yang berfoto di dekatnya cukup aman.

3. Pacific Place Mall

Di mal ini, sinterklas pun datang. Bahkan, tidak hanya sinterklas tapi menghadirkan juga sinterklasrina atau sinterklas versi perempuan. Mereka datang untuk memberikan kebahagiaan untuk pengunjung mal.

Untuk yang mau bertemu dengan sinterklas dan sinterklasrina, pengunjung bisa mendatangi Main Atrium dan mereka baru datang hari ini, lho. Ya, sinterklas dan sinterklasrina akan hadir di Pacific Place Mall mulai 24 hingga 26 Desember 2021, pukul 13.00 dan 18.00 WIB.

4. Summarecon Mall Kelapa Gading (MKG)

Di sini pun sinterklas hadir, lho, tapi, dalam bentuk yang berbeda. Ya, sinterklas di MKG berbentuk boneka beruang raksasa yang mengenakan baju ala sinterklas. Keunikan ini yang membedakan sinterklas di MKG beda dari mal lain di Jakarta.

Tak hanya bisa berfoto dengan satu boneka beruang raksasa, di MKG Anda juga bisa menikmati keseruan Natal dengan mengunjungi 'kerajaan' boneka beruang raksasa lainnya yang merupakan bagian dari event Bear Republic 'Gift From Around The World'.

Di sana Anda bebas berfoto dengan boneka beruang raksasa yang merepresentasikan negara-negara di dunia. 'Kerajaan' tersebut akan menemani akhir tahun Anda mulai 10 Desember hingga 16 Januari 2022. Seru banget, deh!

5. Mal Ciputra Jakarta

Di sini juga anak-anak bisa bertemu dengan sinterklas. Saking serunya bisa bertemu dengan sinterklas, anak-anak ini terlihat bahagia sekali di balik masker yang dikenakannya.

sinterklas hadir di Mal Ciputra Jakarta sejak 20 hingga 23 Desember 2021. Artinya, terhitung hari ini, Jumat 24 Desember 2021, sinterklas sudah tidak ada di mal tersebut. Sayang sekali, ya.

6. Mall of Indonesia

Jika sebelumnya sinterklas yang datang ke mal berpenampilan layaknya sinterklas di film, beda dengan di Mall of Indonesia. sinterklas yang menghibur di sini berupa karakter badut kartun menggemaskan yang tidak kalah seru pastinya.

Tak hanya sinterklas, pengunjung juga bisa bertemu dengan Gingerman dan Snowman. Temui mereka di London Christmas Winterville, ya. Jangan lupa minta foto karena sinterklas pastinya senang berbagi kebahagiaan bersama Anda semua.