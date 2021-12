AMERIKA Serikat sudah membuka kembali perbatasannya untuk pelancong yang sudah divaksin lengkap. Membawa harapan baru bagi industri pariwisata dan perjalanan yang lesu akibat dampak pandemi COVID-19.

Wisatawan bisa menikmati banyak destinasi menarik di Amerika Serikat. Mereka juga bisa mencicipi makan malam aneka kuliner lezat di kota-kota terkenal seperti New York City, menikmati pemandangan di sepanjang pantai Los Angeles, ataupun menjelajahi seni jalanan di San Francisco.

Amerika Serikat juga memiliki kota-kota yang menyajikan pemandangan indah dilihat dari udara. Pilot dan penumpang pesawat di AS mengaku sangat senang terbang dan menikmati panorama ini.

Baca juga: Ngeri! Koleksi Museum Kematian, Ada Kepala Pembunuh Berantai yang Mati Dipenggal

Melansir dari The Point Guy UK, berikut lima kota di AS dengan pemandangan indah yang membuat pilot senang menikmatinya dari atas :

1. Miami

Jika terdapat penerbangan menuju Miami, maka pesawat akan melintasi kolam dan melewati Bahama atau rute lebih utara di Pesisir Timur. Keduanya menyuguhkan keistimewaan masing-masing. Ketika penerbangan rute Bahama dengan hari yang cerah, Anda dapat melihat kapal peti kemas berwarna putih mencolok.

Lalu, saat pesawat semakin dekat ke wilayah Florida, akan nampak daratan dengan deretan pulau kecil yang sempurna untuk dijelajahi menaiki perahu. Jika datang melalui jalur utara, Anda akan disuguhi pemandangan menakjubkan dari beberapa kota paling terkenal di Amerika, semuanya dalam waktu sekitar satu jam.

Rute kedatangan ke Miami akan membuat Anda menikmati garis pantai. Bahkan, nampak juga rumah, hotel, dan apartemen berjejer di tepi pantai mulai dari Palm Beach, melalui Boca Raton dan Fort Lauderdale, hingga ke Miami.

Saat angin bertiup dari barat dan pendaratan di Runway 27, Anda akan melihat Kepulauan Venetian, seolah-olah terbang lurus ke bawah Venetian Way yang terkenal itu. Jika duduk di sebelah kiri dengan ketinggian sekitar 2.500 kaki, Anda dapat melihat indahnya South Beach. Kemudian pelabuhan kapal pesiar dan pusat kota muncul beberapa saat kemudian.

Ketika berada di Miami ada baiknya Anda menaiki mobil, dan menyeberangi jembatan untuk menghabiskan satu hari di Wynwood Walls. Lalu, nikmati juga koleksi seni jalanan dari karya seniman seluruh dunia. Terdapat juga tempat makanan favorit adalah 1 800 Lucky, serta kumpulan restoran Asia.

Baca juga: 5 Aturan Aneh di Negara Bagian Amerika, Dilarang Mengumpat hingga Tak Boleh Nikah Jika Punya Penyakit

Saat sore hari, naiklah ke teras rooftop Astra. Disana menyajikan hidangan bergaya tapas, terdapat pula taman terbuka yang memberikan pemandangan indah ke seluruh kota. Namun, ada baiknya melakukan pemesanan terlebih dahulu untuk menghindari antrian sangat padat pada akhir pekan.

2. Boston

Boston memang menjadi salah satu kota yang paling diremehkan di Amerika Serikat. Seperti New York-JFK, bandara yang hanya memiliki lapangan udara gaya lama.

Namun saat cuaca bagus, pusat kota Boston memberikan pemandangan indah saat mendarat. Landasan pacu yang digunakan selalu bergantung pada arah angin pada saat itu, tetapi lebih baik jika Anda memesan tempat duduk dekat jendela sebelah kiri.

Jika angin bertiup dari utara, akan memberikan pemandangan indah ke Distrik Pelabuhan dan Pelabuhan Boston saat mendarat. Saat keberangkatan, salah satu rute membuat belokan kiri awal, membawa pesawat pada putaran pemandangan kota sebelum menuju penyeberangan Atlantik.

Baca juga: Festival Exotic Erotic Ball, Pesta Seks Terliar dan Terlama di Dunia

Hal terbaik dari Boston adalah destinasi kulinernya. Terlebih makanan lokal berupa olahan seafood. Jika Anda menyukai lobster, pastikan Anda pergi ke Neptunus Oyster untuk menikmati salah satu gulungan lobster mereka yang terkenal. Disajikan dalam roti brioche lembut, dapat dinikmati dingin dengan mayo atau panas dengan mentega. Pastikan Anda tiba di sana sebelum jam makan siang, menghindari adanya antrian panjang.

Tetapi jika Anda penggemar pizza, hanya ada satu tempat yaitu Regina Pizzeria. Anda dapat menikmatinya dengan memesan salah satu bilik kayu atau hanya membeli satu potong dan nikmati di jalan.

3. Los Angeles

Ketika berada di penerbangan menuju Los Angeles, Anda akan melihat pegunungan San Bernadino serta resor ski Big Bear. Saat semakin dekat bandara, Pusat Kota Los Angeles mulai terlihat dengan Hollywood Hills sebagai ikoniknya.

Kemudian, tepat sebelum touchdown terlihat stadion SoFi yang menakjubkan, rumah baru Rams and Chargers. Namun hal tersebut, tergantung di landasan pacu mana Anda mendarat. Jika kursi dekat jendela di sebelah kanan akan memberi pemandangan stadion yang bagus. Hal favorit dapat dilakukan diantaranya menyewa mobil di area sekitar Los Angeles.

Lalu pada Pacific Coast Highway, pergi ke utara menuju Malibu. Terdapat pemandangan menakjubkan di sekitar garis pantai bergerigi, dan berhenti di Paradise Cove Beach Cafe. Nikmati koktail saat matahari terbenam di atas hamparan pasir.

Atau, jika Anda ingin taco pergilah ke selatan menuju San Diego. Hanya beberapa jam perjalanan, tentunya menjadi rumah bagi sejarah Angkatan Laut yang luar biasa, termasuk USS Midway dan beberapa taco terbaik di luar Meksiko di kota La Jola.

4. San Fransisco

Anda dapat melihat Pulau Alcatraz, Jembatan Golden Gate, dan tentunya beberapa landmark terkenal dunia saat penerbangan ke San Francisco. Jika terbang dari utara, rute ini melewati kebun anggur Sonoma dan Lembah Napa, memiliki nama titik jalan seperti MRRLO, MLBEC, dan LEGGS.

Jembatan San Fransisco (Getty Images)

Dari sini kalau meluncur sedikit di atas laut, lalu berbelok sedikit ke kiri dan terbang sejajar dengan Jembatan Golden Gate pada ketinggian sekitar 12.000 kaki. Anda akan melihat Alcatraz, pusat kota San Francisco, dan banyak dermaga yang menjorok ke teluk.

Maka, ada baiknya memilih kursi di sisi kanan untuk keberangkatan. Ada hal yang sebaiknya jangan Anda lewatkan, yakni bersepeda melintasi jembatan Golden Gate, atau lari pagi ke Corona Heights Park.

Dengan pemandangan seluruh kota yang menakjubkan, pastikan Anda tiba sekitar 30 menit sebelum matahari terbit dan mendaki ke puncak berbatu. Dari sini, Anda akan memiliki sudut terbaik saat perbukitan di seberang teluk mulai bersinar, mengubah air menjadi jingga tua dan memantulkan pamandangan jembatan dan gedung pencakar langit di pusat kota. Sedangkan untu malam hari, Anda dapat menikmati musik live.

5. Kota New York

Pada sebagian besar penerbangan, New York menggunakan dua landasan pacu paralel 04L/04R dan 22L/22R. Saat angin bertiup dari utara, runway 05L digunakan untuk keberangkatan dan ini yang memberikan pemandangan terbaik. Tak lama setelah lepas landas, pada ketinggian sekitar 1.500 kaki, rute berbelok ke kanan menuju Manhattan atas.

Beberapa detik kemudian penumpang disuguhi pemandangan paling luar biasa dari Central Park, Midtown sampai ke pusat kota. Di ujung kota, Anda dapat melihat Jembatan Ed Koch Queensboro dan bandara New York-JFK dari kejauhan. Maka tak heran, sering disebut sebagai pemandangan keberangkatan terbaik di dunia.

New York (TimeOut)

New York City selalu ada sesuatu yang baru untuk dilihat, seperti kedai kopi baru untuk hang out atau tempat bagel baru untuk makan siang. Itulah yang membuat orang kembali ke kota berkali-kali. Terdapat Waktu emas untuk mengunjungi New York, yakni pada minggu-minggu sebelum Natal. Bertepatan dengan musim dingin, memiliki udara yang segar dan jernih.

Lalu, Anda juga dapat mencoba naik kereta bawah tanah ke Upper West Side, mengambil bagel dan kopi dari Levain Bakery. Dari sini hanya beberapa blok ke Central Park, Anda dapat mengunjungi arena seluncur salju yang ikonik. Apalagi kalau Anda suka bermain sepatu roda atau hanya ingin menikmati suasana kota.

Jangan lupa saat matahari terbenam, berjalanlah ke High Line. Jalan setapak tersebut dulu merupakan jalur kereta api untuk mengangkut barang ke pelabuhan, berkelok-kelok di antara gedung-gedung dan di atas jalan dari Hudson Yards hingga ke Meatpacking District. Jika Anda beruntung, Anda akan dapat melihat matahari terbenam di atas dermaga Jersey, dengan pemandangan langit sore cantik.

Adanya kabar baik dari dibukanya kembali perbatasan Amerika Serikat untuk masyarakat luar negeri memang membawa banyak angin segar. Terlebih, bagi mereka yang sudah mempunyai banyak list perjalanan berlibur ke Amerika Serikat.