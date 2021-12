PESONA pramugari selalu memiliki daya pikat terutama mata kaum adam. Seperti yang terlihat dari sosok Natsupa Ch, awak kabin asal Thailand. Parasnya yang ayu didukung tubuh langsing ideal membuatnya terlihat sempurna.

Serupa selebrgam, pramugari Natsupa aktif membagikan potret aktivitas liburannya di Instagram @ormchaya yang memiliki lebih dari 5.000 pengikut. Pose-pose yang cantik menggoda tentu saja menarik perhatian netizen.

Berikut 4 potret memikat Natsupa sebagaimana dirangkum dari akun Instagramnya.

Gaya liburan ke Bamboo Island

Wajah cantik Natsupa semakin mencuri perhatian terlebih dengan senyum manisnya. Menilik pada unggahan fotonya, pramugari dengan gaya rambut hitam sebahu ini sangat menikmati liburannya.

Dia terlihat sangat menggemaskan dengan bikini ungu tie die, ditambah latar langit cerah biru Bamboo Island, Thailand.

"Waww senyuman yang sangat manis ," puji @mi*****ind.

Kece dengan topi baseball

Tak hanya cantik dengan senyum manis, kali ini Natsupa juga berhasil centil dengan gaya mengedipkan mata ke arah kamera.

Terlebih dengan out fit full black, ditambah topi baseball berwarna soft army membuat pramugari yang satu ini semakin terlihat seperti ABG alias anak baru gede.

Tampilan serba pinky

Kali ini dengan gaya foto berbeda, Natsupa terlihat sangat seksi dengan senyum tipis. Terlebih dengan outifit bikini serba pink, dan gaya rambut digerai membuatnya sangat mempesona.

Maka tak heran jika warganet pun turut memberi pujian lewat kolom komentar.

"So hot and sexy ," kagum @no******s.

Cantiknya tersenyum lepas

Paras cantik dan menggemaskan pun terlihat pada foto dengan gaya tersenyum lepas ke arah kamera. Dia nampak senang dapat merayakan akhir tahun dengan memulai penerbangan kembali.

"Finally, my wing is ready to fly ," tulis caption pramugari Natsupa.

Cantik dengan gaya kece ala pramugari Natsupa mengenakan terlihat sangat menggemaskan dengan seragam bernuansa serba merah.