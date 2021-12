LIBUR Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2022 momen yang ditunggu banyak orang, tentu saja asyiknya diisi dengan berwisata dengan keluarga atau orang terdekat. Mengingat masih pandemi COVID-19 dan diimbau tidak bepergian ke luar negeri, maka destinasi wisata dalam negeri jadi target wisatawan.

Nah, bagi Anda warga Jabodetabek yang ingin berlibur di dalam wilayah ini, ada beberapa tempat wisata yang bisa jadi pilihan.

Lokasi-lokasi ini tentu saja tetap beroperasi dengan protokol kesehatan ketat saat libur Nataru 2022. Berikut pilihannya :

Taman Margasatwa Ragunan

Salah satu destinasi favorit warga Jakarta satu ini tetap dibuka selama libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 walau dengan penerapan pengetatan. Bagi yang mau mengunjungi Ragunan, hanya bisa di jam operasional Selasa-Minggu pukul 07 pagi sampai setengah 3 sore saja.

Taman Margasatwa Ragunan (Okezone.com/Heru)

Pengunjung wajib mendaftar via online di H-1 kunjungan melalui link yang sudah disediakan di akun sosial media resmi Taman Margasatwa Ragunan dan dengan status sudah vaksin COVID-19 minimal dosis pertama.

Perhatikan pula aturan genap ganjil kendaraan, karena masih akan berlaku di akhir pekan.

Jakarta Aquarium

Jakarta Aquarium juga masih akan tetap buka di libur Tahun Baru 2022. Aquarium indoor terbesar ini menerapkan aturan buka dari Senin hingga Minggu mengikuti jam operasional mall Neo Soho, 10 pagi hingga 9 malam, dengan catatan pengunjung masuk terakhir pukul 8 malam.

Sebelum datang, pengunjung sudah harus memesan tiket masuk secara online di situ resmi Jakarta Aquarium.

Magic Art 3D Museum Kota Tua

Kawasan Kota Tua di Jakarta Pusat juga bisa jadi salah satu destinasi wisata yang dikunjungi di hari perayaan Tahun Baru. Salah satunya museum satu ini.

Berbeda dengan periode pra-Natal, untuk jam operasional tanggal 24 Desember hingga 2 Januari berubah menjadi lebih panjang yakni pukul 10 pagi hingga 9 malam.

Di sini para pengunujung bisa berfoto di banyak spot instagramable di museum yang menampilkan berbagai lukisan dan seni tiga dimensi sambil bernostalgia menikmati indahnya Kawasan Wisata Kota Tua.

Taman Mini Indonesia Indah

Mau nostalgia masa kecil? Liburan ke Taman Mini Indonesia Indah bisa jadi pilihan. TMII tetap buka dengan menerapkan jam operasional dari pukul 6 pagi hingga 6 sore saja. Salah satu event menarik yang diselenggarakan TMII di libur Nataru ini, contohnya Bazaar UMKM di pelataran parkir Keong Emas mulai tanggal 24 Desember 2021 - 02 Januari 2022.

Bagi yang ingin berkunjung, pastikan sudah divaksin COVID-19 dan tiket masuk hanya bisa dipesan secara online lewat situs resmi Taman Mini.

Kebun Raya Bogor

Kebun raya jadi pilihan tepat untuk yang ingin menghirup udara sejuk, pemadangan hijau pepohonan dan melepas penat. Pengunjung yang ingin berwisata di Kebun Raya diketahui harus memesan tiket masuk lewat situs resminya, kebunraya.id atau via aplikasi Kebun Raya.

Selama di dalam area, semua pengunjung wajib patuhi protokol kesehatan yang berlaku yaitu menggunakan masker, membawa hand sanitizer dan tetap menjaga jarak.

Perhatikan juga aturan ganjil genap kendaraan roda dua dan empat di jalur Puncak Bogor dengan adanya 7 titik pemeriksaan check point yakni pintu tol Ciawi, Simpang Gadog, Pos penutupan arus Cibanon, Pos penutupan arus Bendungan, Jalur Babakan Madang Jalur Belanova dan Pintu gerbang Sirkuit Sentul.

Semua warga diminta mempersiapkan sertifikat vaksin COVID-19 untuk ditunjukkan kepada petugas saat check point.

Taman Safari Bogor

Sahabat satwa bisa mengunjungi Taman Safari yang tetap buka Senin sampai Minggu dari pukul 08:30 WIB sampai 17:00 WIB ini. Bagi yang mau datang, wajib memiliki aplikasi Peduli Lindungi, dalam kondisi sehat dengan suhu tubuh normal tidak melebihi dari 37.5 derajat serta wajib menggunakan masker selama berada di area Taman Safari Indonesia.

Tiket masuk bisa dibeli secara langsung go show/walk in atau pemesanan online melalui official website Taman Safari www.tamansafari.com atau e-commerce di minimal H-3 sebelum kunjungan.