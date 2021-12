PENGGEMAR Spider-Man menjelajahi jalan-jalan New York City, Amerika Serikat di Google Maps untuk menemukan apartemen Peter Parker, setelah perilisan film Spider-Man: No Way Home.

Pengguna Reddit Quarknove memposting gambar apartemen yang diyakini mirip dengan rumah Peter Parker, superhero dari Marvel.

Baca juga: Tertarik Pasang Iklan di Billboard Times Square New York? Segini Tarifnya

"Jadi ... hari ini saya bosan, dan saya berpikir, saya dapat menemukan apartemen Peter Parker baru yang berada di NYC. Ternyata sangat mudah," tulisnya seperti dilansir dari Daily Mail, Kamis (30/12/2021).

"Bagi mereka yang tidak tahu, di adegan terakhir film, Peter menyewa apartemen kemudian melakukan ayunan terakhirnya."

Apartemen Peter Parker, pemeran Spider-Man di Google Maps (Google/Daily Star)

Dia menjelaskan, "Tempat dia berayun adalah Rockefeller center, kebetulan, adalah tempat yang sama di mana Hawkeye dan Kate bertarung di episode terakhir Hawkeye di Disney plus. Jadi saya melakukan riset di Google Maps dan menemukan tempat yang paling mungkin adalah rumah Peter Parker.."

Baca juga: Cara Warga Amerika Rayakan Hari Thanksgiving Parade Macy's di Tengah Covid-19

Postingan yang mendapat lebih dari 100 upvotes ini mendapat banyak komentar dari sesama penggemar Marvel. Mereka terkagum-kagum dengan penemuan tersebut.

"Tunggu -akan mencoba dan melempar batu bata ke jendela kompleksnya untuk mendapatkan perhatiannya," reaksi seorang warganet.

Netizen lain menulis "saya merasa sangat sedih dengan orang-orang yang tinggal di gedung ini sekarang.," Pengguna Google Maps sering mencari film atau lokasi TV terkenal, terutama film yang hit besar di bioskop. Awal tahun ini, pengguna Reddit menggunakan Google Maps untuk melihat lokasi yang digunakan selama pembuatan film seri populer, Squid Game.