JAKARTA - Beragam barang aneh ditemukan di bandara Amerika Serikat, dari siput berbahaya hingga bola golf meledak.

Penampilan barang aneh ini ditampilkan oleh keamanan bandara Amerika Serikat melalui unggahan Instagramnya @tsa.

Dirangkum Okezone, berikut beberapa barang aneh ditemukan di bandara:

1. Siput berbahaya

Pada akhir April, petugas di Bandara Internasional John F. Kennedy mendapat tangkapan tidak biasa. Mereka menyita 22 ekor giant African snail atau siput Afrika raksasa yang dibawa oleh seorang turis. Turis itu baru pulang dari Ghana dan balik ke Amerika Serikat.

Selain siput, dia juga membawa sekitar 24 pon barang yang tidak biasa, termasuk ekor sapi, daging sapi kering, kalkun beri, wortel, daun obat dan rempah-rempah tradisional Afrika yang dikenal sebagai prekese.

Menurut US Department of Agriculture (USDA), siput ini merupakan salah satu siput paling merusak di dunia karena mengkonsumsi sedikitnya 500 jenis tanaman. Ini mengancam sumber daya pertanian AS dan menyebabkan kerusakan parah pada lingkungan tropis dan sub-tropis.

2. Narkoba dalam sepatu

Wanita muda yang tidak disebutkan identitasnya itu ditangkap di Bandara Internasional Hartsfield-Jackson pada bulan Mei. Ia ditangkap pihak bea dan cukai setelah kedapatan berusaha menyelundupkan 1,3 kg kokain yang disembunyikan di dalam 7 sepatu. Paket kokain itu disembunyikan di balik sol 7 pasang sepatu.

3. Bola golf bisa meledak Satu set bola golf yang bisa meledak ditemukan di Bandara LaGuardia di New York City. 4. Senjata ninja Melalui Twitter TSA New England membagikan beberapa gambar barang yang mereka sita yaitu berbagai pisau. Pihak keamanan setempat menjelaskan, apabila penumpang tidak boleh membawa ini ke dalam pesawat. Namun tweet itu tidak menyebutkan apakah barang-barang ini semua berasal dari satu kelompok pelancong atau tidak. Dalam gambar yang dibagikan terlihat ada kepala kapak, shuriken dan pisau. "Mari kita langsung ke intinya ... barang-barang ini tidak diperbolehkan di tas jinjing Anda. Beberapa penumpang membawa itu akhir pekan ini dan ditemukan petugas TSA di Bandara Boston Logan saat mendeteksi benda-benda tajam ini. Bungkus barang-barang ini dan letakkan mereka di tas Anda yang diperiksa!" tulis mereka di Twitter.