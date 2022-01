JAKARTA - Saskia Swann (bukan nama sebenarnya) mengungkapkan beberapa pengakuan mengejutkan selama berprofesi sebagai pramugari.

Melalui buku Above And Beyond: Secrets Of A Private Flight Attendant, Saskia menuturkan beberapa pengakuan yang tak banyak diketahui masyarakat awam.

Berikut beberapa pengakuannya:

1. Hidup serba mewah

Saskia mengaku jika ia menikmati gaya hidup mewah selama jadi pramugari jet pribadi. Tak jarang ia mampir dan mencoba spa di berbagai resort mahal di Karibia, Dubai, hingga New York. Bahkan, Saskia pernah jalan-jalan ke safari di Afrika hingga taman-taman indah di AS selagi bekerja freelance. Ia sering menggunakan kartu kredit perusahaan yang biasa dipakai untuk beli makanan, bunga, hingga aksesori.

2. Bawa wanita simpanan

Beberapa kali menjadi pramugari jet pribadi, Saskia seringkali mengetahui bosnya mempunyai wanita simpanan. Saskia mengaku diminta untuk menyediakan mawar putih di bantal 'Putri' atau istrinya sedangkan mawar merah untuk wanita lain.

3. Jadi selingkuhan Saskia menandatangani perjanjian kerja dengan gaji £40 ribu (Rp800 juta) dengan seorang miliuner Rusia. Saat bekerja di sana, terdapat delapan peraturan rahasia. Ketika bekerja untuk miliuner Rusia, Saskia mulanya hanya tahu ia akan melayani sepasang suami istri dengan dua anak mereka selagi terbang dengan jet pribadi. Wanita 45 tahun itu lantas kaget ketika si suami memintanya membersihkan semua jejak sang istri setelah keluar dari pesawat. Beberapa waktu kemudian, ia diminta untuk menyambut wanita lain yang merupakan simpanan suami, seorang model. Lalu, Saskia mengakui, beberapa bos berekspektasi bahwa pramugari mau diajak berhubungan intim, termasuk bos Saskia. Karena takut dipecat dan masih punya banyak utang, ia pun terpaksa menyetujui ajakan tersebut yang akhirnya berlanjut menjadi sebuah 'affair'. Karena itu, Saskia merasa bersalah setiap kali ia harus bertemu istri bos dalam pesawat.