WELSH - Seekor tupai menyerang 18 orang di kota Welsh selama liburan Natal. Tupas itu menggigit siapa pun yang bisa ditemukannya.

Hewan itu tampak ramah pada awalnya saat Corrine Reynolds, penduduk Buckley, Flintshire, di timur laut Wales, mulai memberinya makan pada bulan Maret.

Namun, tupai yang biasa dipanggil dengan sebutan Little Buddy, menunjukkan perilaku tidak bersahabat. Ia dilaporkan menggigit dan menyerang setidaknya 18 orang.

Reynolds mengatakan, dia mengganti namanya menjadi squirrel Stripe, karakter dari film tahun 1984 Gremlins, setelah serangan itu terjadi.

"Dalam waktu 48 jam dia menyerang 18 orang. Dia mulai menyerang orang-orang yang baru saja membawa tas daur ulang mereka ke tempat sampah hingga mengalami luka yang cukup mengerikan," ujar Reynolds.

Salah seorang korban bernama Sheree Robinson, mengalami luka gigitan di jarinya.

“Tupai itu menyerang lima atau enam tetangga saya. Dia menggigit saat saya sedang mengumpulkan tas daur ulang, dan melompat keluar dari belakang tempat sampah hijau. Saya memiliki luka bekas gigitannya di bagian atas dan bawah jari. Itu terkunci dan saya harus melepaskannya," ujar Sheree Robinson.

Reynolds memutuskan untuk menangkap Stripe dalam perangkap manusiawi. Tupai itu kemudian ditangkap oleh personel dari Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA).

RSPCA mengatakan mereka terpaksa harus suntik mati hewan itu berdasarkan aturan terbarunya. “Kami sangat sedih harus menidurkan tupai ini, tetapi tidak punya pilihan karena perubahan undang-undang pada tahun 2019 yang membuatnya ilegal untuk melepaskan tupai abu-abu kembali ke alam liar. Kami tidak setuju dengan undang-undang ini dan menentangnya, tetapi secara hukum kami harus mematuhinya," jelas RSPCA. RSPCA mendesak orang untuk tidak menjebak tupai. Sebaliknya, hewan-hewan itu dapat dihalangi dengan memblokir titik akses dan menjauhkan makanan burung dari mereka. "Saya merasa sedih tupai telah kehilangan nyawanya, tetapi tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Kerusakan yang dia timbulkan tidak bisa dipercaya," ujar Reynolds.