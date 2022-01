PESONA pramugari dengan wajah cantik dan tubuh ideal selalu menarik dilihat. Sikap ramah ditujukan awak kabin di pesawat membuat penumpang merasa nyaman.

Di luar jam penerbangan, aktivitas pramugari di media sosial juga memikat perhatian netizen terutama kaum adam.

Merryanne Martha salah satu pramugari yang aktif di media sosial. Wanita Indonesia yang bekerja di salah satu maskapai ternama berbasis di Timur Tengah itu kerap membagikan potret-potret aktivitasnya di Instagram @merryanne_m yang memiliki lebih dari 5.000 pengikut.

Berikut 4 potret memikat Merryanne sebagaimana menilik dari akun Instagram miliknya.

Asyik main ombak

Wajah cantik Merryanne mencuri perhatian terlebih dengan pose seksinya. Menilik pada unggahan fotonya, pramugari dengan senyum manis ini nampak asyik bermain ombak di pantai Dubai.

Dia mengenakan bikini lengkap dengan kacamata hitamnya. Tubuhnya yang seksi tak luput dari perhatian para pengikutnya.

"Waww sangat cantik ," puji @st******ne.

"Tubuh yang sempurna ," tambah komentar lainnya.

Manja di Mercato Beach

Tak hanya cantik, kali ini Merryanne juga terlihat pose tengkurp manja di bibir pantai Mercato, Dubai. Tersenyum manis mengenakan bikini berwarna tosca dan rambut panjang digerai, membuat gaya pramugari yang satu ini sangat sensual.

Dia terlihat sangat senang menikmati waktu senggangnya dengan bermain di pantai, terlebih ketika memiliki kesempatan berswafoto dengan latar biru airnya laut. Foto ini mengundai banyak like dari netizen.

"Beauty on the beach ," tulis @ye****bs.

Gadis pantai eksotis

Kali ini dengan gaya foto berbeda, Merryanne nampak full body. Pemilihan warna tone foto bernuansa brown, membuat dia terlihat sangat eksotis layaknya gadis pantai.

"Wherever you go, go with all your heart ," tulis caption Merryanne.

Dia memang selalu berhasil menarik dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam foto unggahannya.

"Wanita ini memang sangat luar biasa ," puji @ma******rt.

Gemas pakai rainbow bikini

Paras sensual Merryanne pun terlihat pada foto dengan mejeng di pantai Kite, Dubai. Kali ini dia sangat menggemaskan, terlebih dengan rainbow bikini.

Body goals dengan kulit mulusnya, membuat Merryanne selalu menarik perhatian netizen.

"Wahh bikini dan orangnya sangat lucu ," guyon @ci*****ss.