JAKARTA - Perjalanan lewat udara terganggu di Eropa sejak cuaca buruk di beberapa negara dan parahnya dampak lonjakan besar penularan varian Covid-19 Omicron.

Melansir Independent, sejumlah maskapai terpaksa harus tetap mengoperasikan penerbangannya di kawasan Eropa agar tidak kehilangan slot terbang.

Dengan adanya peraturan " use it or lose it" ini, sebelum pandemi operator harus menggunakan setidaknya 80 persen terisi dari slot lepas landas dan pendaratan yang dijadwalkan.

Aturan ini membuat Lufthansa Group mengoperasikan 18 ribu penerbangan tanpa penumpang, dan termasuk 3 ribu layanan penerbangan kosong di Brussel Airlines.

Dilema yang dihadapi maskapai untuk mengoperasikan penerbangan tanpa penumpang membuat Pemerinta Federal Belgia telah menulis kepada Komisi Eropa, menyerukan perubahan aturan untuk mempertahankan slot. Ini mengikuti keputusan bahwa maskapai penerbangan Eropa memangkas jadwal musim dingin mereka di tengah berkurangnya permintaan karena pembatasan perjalanan Omicron.

Dilaporkan Lufthansa Group, Swiss International Airlines, Austrian Airlines, Eurowings dan Brussels Airlines telah memangkas 33.000 penerbangan pada Januari dan Februari. Meskipun perusahaan melihat peningkatan dalam pemesanan di musim gugur, namun ternyata penerbangan kembali merosost pada awal 2022, dengan banyak negara memperketat persyaratan masuk setelah varian virus corona terbaru. “Pada musim gugur, kami masih terkejut melihat seberapa baik bisnis kami meningkat. Tetapi dari pertengahan Januari hingga Februari, kami sebenarnya melihat penurunan tajam dalam pemesanan," jelas CEO Lufthansa Group Carsten Spohr . Jumlah total pembatalan dalam beberapa bulan ke depan mewakili 10 persen dari jadwal sebelumnya. Ryanair juga telah memangkas jadwal Januari sebesar 33 persen karena penurunan pemesanan menyusul penyebaran Omicron dan pembatasan perjalanan yang menyertainya.