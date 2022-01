JAKARTA -ย Xaviera Putri merupakan mahasiswi penerima beasiswa dari pemerintah Korea Selatan yang juga merupakan seorang konten kreator. Selain menjalani kegiatan kampus, Xaviera aktif membuat konten seru dan edukatif di YouTube channel miliknya.

Sampai saat ini Xaviera mendapat banyak dukungan positif dari para penonton yang terhibur oleh karya-karyanya. Kini, channel-nya sudah mencapai lebih dari 126.000 subscribers.

Xaviera merupakan salah satu mahasiswi di KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) yang merupakan kampus No. 1 di Korea Selatan dalam bidang Engineering dan IT.

Bagi warga negara Korea sendiri, menjadi mahasiswa KAIST merupakan kebanggan tersendiri karena sulitnya tes dan persyaratan untuk diterima.

Xaviera, remaja kelahiran 2001 ini mengambil 2 major sekaligus yaitu Computer Science dan Business & Technology Management.

Pada awal tahun 2021, Xaviera mengaku tidak bisa pulang ke kampung halaman karena adanya pandemi. Ia pun merayakan tahun baru di Korea bersama teman-temannya. Xaviera menyebutkan bahwa tahun baru 2021 merupakan momen pertamanya tahun baruan di Korea.

Xaviera dan teman-teman memutuskan untuk menyantap menu spesial yaitu hwakgeun-i. Hidangan hwakgeun-i merupakan kombinasi dari ceker ayam, tteokbokki, daging ayam, dan saus buldak yang pedas. โ€œSetiap makan buldak ini, biasanya kita maka sama jumeok-bab (nasi kepal) terus kita siapin sendiri dari bahan-bahan yang dikasih,โ€ tutur Xaviera Putri. Sambil menyiapkan makanan, Xaviera dan teman-teman bernyanyi dan bercanda bersama. Mereka juga sempat pergi keluar untuk melihat salju turun. โ€œWaktu aku tinggal di Busan, kotanya dekat laut jadi gak turun salju, jadi ini pertama kali banget,โ€ tutur Xaviera. Bagi yang sudah penasaran dengan keseruannya, yuk intip video lengkapnya hanya di YouTube channel Xaviera Putri!