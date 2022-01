PESONA pramugari selalu memiliki daya pikat terutama bagi kaum adam. Seperti yang terlihat dari sosok Karolino Chkaa, awak kabin asal Rusia. Parasnya yang ayu didukung tubuh langsing ideal membuatnya terlihat sempurna.

Pramugari Karolino aktif membagikan potret aktivitas di Instagram @karolinochkaa yang memiliki lebih dari 41,3 ribu pengikut. Pose-pose yang cantik menggoda tentu saja menarik perhatian netizen.

Berikut 4 potret memikat Karolino sebagaimana dirangkum dari akun Instagramnya.

Pose topang dagu

Wajah cantik Karolino semakin mencuri perhatian terlebih dengan senyum manisnya. Menilik pada unggahan fotonya, pramugari dengan gaya rambut brown sebahu ini terlihat berposw manja topang dagu.

Dia pun berhasil memesona warganet dengan senyum manisnya, terlebih dengan outfit simpelnya yang sedap dipandang mata.

"Gemas sekali kalau tersenyum manis ," guyon @da*****ea.

Asyik bermain snowboard

Tak hanya cantik, kali ini Karolino berhasil menarik perhatian dengan gaya kerennya bermain snowboard. Dia terlihat sangat menikmati perayaan tahun barunya dengan bermain salju di Mosfazenda, Rusia.

Karolino terlihat cantik dengan gaya berpakaian ala pemain ski, lengkap mengenakan jaket berwarna biru dan tak lupa beanie berwarna abu-abu.

"Waww cantik dan pemberani sekali ," puji @mu*******de.

Liburan ke Cappadocia

Kali ini dengan gaya foto berbeda, Karolino terlihat sangat seksi dengan pose duduk manja. Kali ini dia terlihat body goals dengan outfit black dress berwarna hitam, dan gaya rambut digerai.

Dia terlihat sangat menikmati waktu senggangnya, terlebih dengan menikmati pesona alam dan indahnya balon udara yang berterbangan di langit Cappadocia, Turki.

"So beautiful and gorgeous look ," tulis @vi******le.

Cantik foto close up

Karolino kali ini terlihat cantik dengan foto close up. Dia berhasil memesona dengan binar mata birunya, lengkap full make up bibir merah merona, dan aksesoris anting mutiara.

Menilik pada foto unggahannya, Karolino berfoto dengan pamer bucket bunga mawar merah.

"Very nice smile ," puji @ta**36. (sal)