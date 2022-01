LONDON - Seringkali jadi lokasi syuting film, yuk jelajahi 'stasiun hantu' yang berada di London, Inggris.

Melansir The Sun, London memiliki setidaknya 40 stasiun terbengkalai dan kru film bisa menyewa stasiun sebagai set.

Transport for London (TFL) menjelaskan, mereka memiliki beberapa area eksklusif yang dapat disewa untuk latar film.

Aldwych, yang ditutup pada tahun 1994 merupakan salah satu dari beberapa stasiun yang dapat disewa untuk penggunaan eksklusif.

Stasiun ini telah tampil di beberapa acara TV dan film, termasuk Sherlock, Atonement, V for Vendetta dan Superman IV: The Quest for Peace.

Baca Juga:

Aturan Baru Perempuan Dilarang Kunjungi Makam Nabi Muhammad

Waduh! Sebagian Tembok Besar China Runtuh Karena Gempa di Provinsi Gansu

Meskipun tidak beroperasi, terdapat beberapa iklam di sepanjang platform dan beberapa pertunjuk jalan di stasiun.

Stasiun Aldwych hanya berjarak satu pemberhentian dari Holborn. Karena biaya perawatan yang mahal, stasiun terpaksa harus ditutup. Kereta terakhir yang membawa penumpang meninggalkan Aldwych pada malam tanggal 30 September 1994.

TFL memaparkan, tarif untuk menyewa stasiun hantu ini mencapai £2.000 atau setara Rp54.612.958 per jam. Lebih lanjut, TFL mengatakan bahwa mereka menyarankan untuk tidak menggunakan listrik saat melakukan aktivitas di stasiun. “Kantor Film menyatakan bahwa mereka umumnya meminta kru film menggunakan peralatan yang dioperasikan dengan baterai karena mereka beroperasi pada sistem tegangan yang berbeda," demikian pernyataan TFL. Selain lokasi syuting, stasiun dapat digunakan untuk melatih petugas polisi dan petugas pemadam kebakaran. Menyadari pentingnya stasiun yang sebagian besar tidak berubah dari awal 1900-an, stasiun ini diberi status dilindungi pada tahun 2011. Sementara itu, lantai kantor di atas stasiun digunakan oleh perguruan tinggi di Inggris.