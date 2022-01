JAKARTA - Penerbangan jarak jauh atau di malam hari biasanya membuat maskapai akan menyediakan selimut bagi para penumpangnya. Meski demikian, terdapat fakta yang diungkap oleh kru pesawat bisa jadi membuat kita berpikir dua kali untuk menggunakan fasilitas selimut itu.

Melansir Best Life Online, pramugari Jamila Hardwick menjelaskan, sebaiknya penumpang tidak menggunakan selimut dan bantal yang ada di pesawa

"Sebaiknya kamu bawa sendiri," katanya.

"[Selimut,red] ini sebenarnya dicuci, tapi kami tidak yakin seberapa bersih mereka mencucinya. Begitu pula dengan bantal," sambungnya.

Bantal, seperti bantal leher, terkadang sarungnya diganti di antara penerbangan, tetapi hanya pada waktu tertentu.

"Maskapai akan memberikan sarung bantal yang baru, tetapi sebenarnya kamu masih menggunakan bantal kotor karena digunakan banyak penumpang sebelumnya," terangnya.

Untuk setiap maskapai, sebenarnya kebijakan selimut dan bantal yang berbeda. Jika sering bepergian, kamu mungkin memperhatikan bahwa beberapa maskapai tidak menawarkan barang-barang ini sama sekali, kecuali membelinya. Misalnya, JetBlue menawarkan fasilitas selimut dan bantal dengan membayar USD6 untuk setiap item.

Berdasarkan pengakuan pramugari yang masih aktif bernama Sara Keagle, rahasia betapa kotornya fasilitas pesawat benar adanya. Sara yang juga merupakan blogger di Huffington Post ini menyatakan selimut yang benar-benar bersih hanya tersedia pada penerbangan pertama setiap hari.

Pada penerbangan-penerbangan selanjutnya, selimut hanya akan dilipat ulang dan digunakan kembali. Untuk masalah nampan, Sara mengatakan nampan dibersihkan sehari sekali. "Biasanya saat pesawat RONs (remains overnight)," jelas Sara.

Jangan tertipu dengan plastik yang membungkus selimut saat diberikan kepada penumpang. Pada 2000 silam, the Union of Needletrades, Industrial, and Textile Employees menuding beberapa kliennya dengan tuduhan mengemas kembali selimut tanpa dibersihkan lebih dulu, demikian dilaporkan oleh Bravo.