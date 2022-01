KABAR gembira untuk Anda penggemar film John Wick. Sebuah taman hiburan di Dubai, Uni Emirat Arab akan meluncurkan roller coaster pertama di dunia yang terinspirasi oleh film John Wick. Pembuatan wahana ini adalah hasil kerja sama dengan tim desain produksi film.

Motiongate Dubai akan membuka rollercoaster bertema film franchise yang dibintangi oleh Keanu Reeves pada 21 Januari 2022. "John Wick: Open Contract" memungkinkan pengunjung memasuki lingkungan imersif yang terlihat seperti latar utama film, Continental Hotel.

Para tamu diberikan dua pilihan; bergabunglah dengan para pembunuh yang memburu John Wick, atau bantu dia melarikan diri. Keputusan mereka akan membentuk sisa pengalaman interaktif.

Melansir dari NZ Herald, Minggu (16/1/2022), Motiongate juga akan membuka roller coaster berputar tercepat di dunia. Bertema film Now You See Me, kecepatan rollercoaster akan mencapai 70 km per jam.

Peluncuran kedua wahana ini akan memenangkan Motiongate Dubai sebagai taman hiburan yang memiliki rollercoaster terbanyak di Timur Tengah.

Chief Executive Officer Dubai Holding Entertainment, Fernando Eiroa mengatakan pembukaan tersebut menunjukkan bagaimana Dubai terus menjadi pemimpin di sektor perjalanan dan pariwisata.

"Pembukaan rollercoaster John Wick pertama di dunia, rollercoaster berputar tercepat di dunia, dan satu-satunya hotel bertema LEGO di kawasan ini adalah contoh keragaman hiburan di Dubai," katanya dalam sebuah pernyataan.

