JAKARTA - Merokok telah lama disematkan sebagai perilaku yang tidak menarik dan tidak sehat. Namun, bagi simpanse ini berbeda, kebiasaan merokok justru dipaksa mereka lakukan demi menghibur pengunjung.

Simpanse bernama Azalea itu berusia 25 tahun. Dia dilatih untuk menyalakan dan menghisap 40 batang rokok sehari untuk menghibur pengunjung kebun binatang Pyongyang, yang terkenal Korea Utara.

Melansir The Sun, Azalea memukau para pengunjung dengan aksinya yang menyalakan rokok menggunakan pemantik api atau yang sudah dinyalakan dan dikocok oleh pelatihnya.

Bahkan dia juga diminta untuk menyentuh hidungnya, membungkuk terima kasih, dan melakukan tarian sederhana.

Azalea menjadi atraksi kebun binatang pada tahun 2016 setelah direnovasi mengikuti perintah dari pemimpin Kim Joung-un, sebagai upaya untuk memodernisasi pusat rekreasi di sekitar ibu kota dan membuatnya lebih mengesankan.

Kebun binatang yang terletak di ibu kota negara rahasia itu, dikatakan sebagai proyek hewan peliharaan penguasa lalim. Tak heran, selama bertahun-tahun banyak cerita muncul tentang pameran yang aneh dan spektakuler.

Termasuk monyet yang bermain bola basket, burung beo yang bisa membacakan ode untuk mantan tiran Kim II Sung, dan anjing yang dapat muncul untuk menghitung menggunakan sempoa.

Namun, aksi simpanse yang merokok itu juga menarik kemarahan dari para juru kampanye yang mengecam tontonan itu sebagai kekejaman.

Presiden People for the Ethical Treatment of Animals Ingrid Newkirk menyatakan, itu hal yang kejam, secara sengaja membuat simpanse kecanduan tembakau untuk hiburan manusia.

Setelah serangkaian keluhan dan saran untuk menghentikan gimmick, Azalea akhirnya dapat menghentikan kebiasaan merokok 40 dalam sehari.

Ahli kebun binatang Swedia Jonas Walhstrom, termasuk di antara mereka, bersikeras bahwa aksi merokok itu harus dihentikan.

Jonas, yang merupakan direktur pengelola taman margasatwa di Stockholm, telah menyelesaikan lebih dari 24 perjalanan ke kebun binatang selama 30 tahun terakhir untuk membantu petugas. Namun, dia marah saat melihat Azalea menyalakan sebatang rokok. “Itulah yang bisa Anda lihat di kebun binatang Eropa 30 tahun lalu. Untungnya, mereka telah menghentikannya. Sekarang, setidaknya mereka telah memberi tahuku bahwa telah menghentikannya,” ujarnya. Dia telah kembali berkali-kali, dan selama bertahun-tahun menghadiahkan kebun binatang itu lusinan hewan kecil, termasuk galagos, ikan, bayi buaya, ular derik, ular boa, kura-kura dan meerkat. "Ini kerja sama dengan kebun binatang di Pyongyang. Mereka cukup terisolasi, saya memiliki beberapa kontak di luar pekerjaan sehingga dapat membantu mereka, mengajari banyak hal baik sehingga mereka dapat merawat hewan. Saya berusaha keras untuk mengajari mereka pentingnya pengayaan. Saya mencoba membuat mereka membawa pohon untuk pameran simpanse. Agak lambat, tetapi akhirnya mereka mendengarkan apa yang saya coba katakan," terangnya. "Berada di timur jauh, kebun binatang itu bagus. Seperti beberapa kandang tua tempat mereka memelihara kucing besar, tetapi secara keseluruhan pameran, pelatih, mereka benar-benar mengubahnya. Tapi tentu saja mereka mendapat banyak bantuan dari Pemimpin, seperti yang mereka katakan," tambahnya. Pemimpin adalah gelar yang diberikan secara lokal kepada diktator Kim Jong-un, yang menurut Jonas memiliki kepentingan pribadi dalam keberhasilan kebun binatang. "Mereka memiliki cukup banyak hewan karena Pemimpin Besar dan Pemimpin Terhormat, di mana mengincar hadiah hewan. Mao Zedong memberi mereka panda raksasa, Ho Chi Minh memberi gajah, Mugabe memberi badak, dan Gadaffi memberi unta. Jadi, di samping setiap pameran ada tanda yang mengatakan bahwa itu adalah hadiah dari Ho Chi Minh, atau apa pun. Semuanya secara resmi adalah hadiah untuk Pemimpin dan kemudian dia memberikannya ke kebun binatang. Saya belum tentu senang dengan itu, tapi begitulah sistemnya," ujar Jonas. Jonas menggambarkan pekerjaannya dengan kebun binatang sebagai apolitis dan mengatakan motivasinya adalah untuk memastikan kualitas hidup hewan di kebun binatang dan kesejahteraan spesies lokal.