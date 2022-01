JAKARTA - Pramugari Singapore Airlines, Tata menceritakan pengalaman pahitnya saat digoda penumpang hingga diminta nomor handphone-nya.

Cerita ini diungkap Tata dilansir dari vlog Velysia Zhang dilansir Okezone pada Senin (24/1/2022).

Tata menjelaskan, kejadian digoda penumpang itu tak pernah terpikirkan dalam benaknya. Meski demikian, Tata sadar terdapat omongan orang tentang hubungan antara pramugari dengan penumpang dan pilot memang bisa terjadi saat dalam penerbangan.

Ia ungkap hal tersebut memang biasa dan beberapa kali ia temui.

"Flirting sama passanger atau pilot, ya ada sih beberapa," terang Tata.

"Cuma kalau aku, sekali doang pernah di-approach (didekati) passenger yang dia datang sama istri dan bayinya," lanjutnya.

Sebagai pramugari yang dituntut peduli dengan para penumpang, Tata akui bahwa dirinya memang sering mendekati kursi penumpang tersebut. Tujuannya, ia ingin memastikan bahwa mereka benar-benar nyaman dan berniat menawarkan bantuan jika memang dibutuhkan.

"Karena kan dia punya baby, jadi aku selalu ke sana. Kayak tanya, 'Butuh bantuan apa?' Jadi selalu check on them," ujar Tata.

Namun, sayangnya itikad baik Tata itu justru membawa pengalaman pahit baginya. Hal ini karena si penumpang beristri itu justru menggodanya.

"Jadi sebelum landing, dia datang ke belakang. Terus bilang, 'Makasih ya sudah take care of us. Kalau sudah landing, tinggalnya di mana? Rencananya mau ke mana?' Terus dia minta nomor HP," papar Tata.

Tata mengaku, ia cukup terkejut karena pria tersebut merasa seolah-olah tak memiliki keluarga. Padahal, saat itu ada istri dan anaknya yang sudah menunggu di depan.

"Padahal anak dan istrinya di depan, baby malahan. I'm like 'Oh my God, no thanks', gitu," imbuh Tata.