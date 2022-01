DEPARTEMEN Luar Negeri Amerika Serikat pada Minggu akhir pekan lalu memperingatkan warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Rusia menyusul ketegangan yang sedang berlangsung di sepanjang perbatasan dengan Ukraina.

Deplu AS juga mengeluarkan peringatan lebih lanjut tentang konflik dengan Kiev ketika Moskow mengumpulkan pasukan di dekat negara tetangganya, Ukraina.

Departemen Luar Negeri AS kembali mengeluarkan peringatan perjalanannya yang menyebutkan bahwa warga Amerika Serikat tidak boleh melakukan perjalanan ke Rusia.

"Warga AS sangat disarankan untuk tidak bepergian melalui darat dari Rusia ke Ukraina melalui wilayah ini," kata Deplu AS.

Baca juga:Â Masih Dikaji, Amerika Bakal Tolak Turis Penerima Vaksin Jenis Ini?

Pada Minggu pemerintah negeri Paman Sam juga memerintahkan anggota keluarga yang memenuhi syarat dari staf kedutaan besarnya di Ukraina untuk meninggalkan negara tersebut.

Otoritas AS juga meminta seluruh warga negara AS agar memertimbangkan untuk keluar dari Ukraina terkait ancaman aksi militer Rusia.

Departemen Luar Negeri AS mengaku pihaknya mengizinkan kepergian sukarela pegawai yang direkrut langsung oleh AS dan memerintahkan agar anggota keluarga yang memenuhi syarat dari Kedubes AS di Kiev pulang lantaran ancaman lanjutan aksi militer Rusia.

"Warga negara AS di Ukraina sebaiknya kini memertimbangkan kepulangan dengan menggunakan opsi transportasi pribadi atau komersial," katanya. Sebelumnya, para diplomat Amerika Serikat dan Rusia tidak menghasilkan kemajuan dalam pembicaraan pada Jumat dan pihak Moskow telah menerjunkan ratusan ribu pasukan ke perbatasan Rusia dengan Ukraina.