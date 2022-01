SEBUAH keluarga terkejut saat menemukan seekor kalajengking sepulang traveling dari Kosta Rika. Hewan berbisa itu diduga 'menyusup' ke salah satu koper mereka saat di perjalanan. Secara ajaib ia selamat dari penerbangan 14 jam dan 40 menit begitu kembali ke Inggris.

Uniknya, hewan itu tidak terdeteksi selama 10 hari sebelum keluarga itu melihat dan langsung melaporkannya ke Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), sebuah lembaga yang khusus menangani urusan hewan di wilayah Inggris dan Wales.

Kalajengking memiliki racun di ekornya yang bisa membunuh manusia. Seorang juru bicara RSPCA mengatakan, "Kalajengking ini berangkat dari Kosta Rika dan tiba di sebuah rumah di Winchester," kata dia.

"Keluarga yang terkejut menemukannya di dapur mereka 10 hari setelah mereka kembali dari liburan. Dia sekarang aman dan dalam perawatan ahli," tambahnya.

Seorang penyayang binatang mendesak orang-orang Inggris yang bepergian untuk memeriksa barang-barang mereka untuk mencari 'makhluk tersembunyi' ketika mereka berkemas untuk pulang.

"Makhluk kecil yang malang, senang dia aman sekarang. Sebenarnya tidak sulit untuk mengecek sepatu dan baju saat packing. Biarkan sedikit lebih banyak waktu untuk itu semua, jangan biarkan sampai menit terakhir," katanya.

Tahun lalu, sebuah pesawat terpaksa mundur di tengah penerbangan setelah seekor kucing dilaporkan menyerang pilot. Penerbangan Sudan ke Qatar Tarco Airlines mengalami masalah sekitar 30 menit dalam perjalanannya. Seekor kucing, yang diperkirakan masuk ke dalam pesawat selama pembersihan, tampaknya terbangun selama penerbangan dan menyerang anggota awak kabin.