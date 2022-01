SEORANG model dan bintang reality show Yazmin Oukhellou, mengeklaim dirinya masih terkejut setelah seseorang 'meninju wajahnya' pada acara pesta kolam renang mewah di Cove Beach, Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

Bintang reality show The Only Was Is Essex itu kemudian kembali ke venue untuk mencoba mendapatkan rekaman CCTV.

Ia mengatakan kepada para pengikutnya di media sosial: “Terbangun dengan begitu banyak pesan indah dari orang-orang yang menanyakan apakah saya baik-baik saja setelah insiden di Cove kemarin. Kupikir masih syok, tetapi baik-baik saja,"

Yazmin keluar dari acara ITVBe pada awal tahun dan pindah ke Dubai untuk lebih dekat dengan pacarnya Jake McLean.

Mereka mulai berkencan sebulan setelah berpisah dari pacar lawan mainnya, James Lock, yang lebih dikenal sebagai Lockie.

Ia mengonfirmasi hubungan mereka untuk pertama kalinya pada bulan Desember tahun lalu.

Pasangan itu berpose manis di Instagram Yaz saat keluar malam romantis di Dubai. Namun, Yaz kini lajang setelah Jake terlihat meninggalkan sebuah klub dengan Love Islander Ellie Jones.

Saksi mata di klub malam mengatakan dia berakting seperti seorang lajang saat berpesta dengan seri 4 Islander Ellie.

Dan Yazmin telah menghapus semua jejaknya dari Instagram-nya, memberi tahu penggemar: "Saya sendirian saat ini," "Saya hanya mencoba untuk menangani hal-hal terbaik yang saya bisa, tetapi sehubungan dengan situasi dengan yang telah terjadi, saya tidak benar-benar tahu sepenuhnya atau apapun yang telah terjadi,” tambahnya. Jake berkencan dengan mantan bintang Towie Lauren Goodger selama empat tahun sebelum mereka berpisah pada tahun 2016.