JEPANG - Studio Ghibli dan pemerintah Prefektur Aichi, Jepang, mengumumkan bahwa taman hiburan Studio Ghibli Theme Park siap dibuka pada 1 November 2022, setelah bertahun-tahun dibangun dan dinantikan.

Untuk merayakan pengumuman tersebut, Studio Ghibli dan Biro Pariwisata Aichi bekerja sama untuk situs web pariwisata dan video live-action yang diproduksi oleh studio anime tentang keindahan prefektur Aichi.

Sementara itu, Studio Ghibli baru-baru ini juga menyoroti beberapa pembangunan taman yang sedang berlangsung melalui akun Twitter resminya.

Â

Studio Ghibli Theme Park akan melihat tempat-tempat ikonik dari film-film Studio Ghibli dihidupkan di berbagai area yang tidak hanya terinspirasi dari film anime, tetapi juga akan melihat rekonstruksi lokasi dan item yang sempurna yang ditemukan di dalam semua karya Ghibli seperti dikutip dari laman Crunchyroll, Jumat.

Beberapa gambar konsep yang dirilis menunjukkan versi nyata dari "Howl's Moving Castle", serta Ironworks dari "Princess Mononoke", Catbus dari "My Neighbor Totoro", dan Great Ghibli Warehouse, yang memiliki dekorasi yang terinspirasi oleh "Spirited Away" dan karya lainnya.

Studio Ghibli Theme Park akan berada di lokasi World Expo 2005 di Prefektur Aichi dan sebelumnya telah dijadwalkan untuk membuka fase pertama pada musim gugur 2022, dengan fase kedua dibuka setahun kemudian pada musim gugur 2023.

Sebelumnya, taman hiburan ini diumumkan pertama kali pada tahun 2017, dan sebuah laporan dari The Japan Times pada tahun 2018 mengatakan penyelenggara di balik taman itu menargetkan pembukaan pada tahun 2020.

Keterlambatan pengembangan dan pandemi COVID-19 semakin mendorong pembukaan taman hiburan tersebut untuk diundur ke tahun 2022. Konstruksi pun telah berlangsung dan sempat dihentikan selama dua minggu pada bulan April 2020 lalu di tengah pandemi.

Studio Ghibli Theme Park dibagi menjadi lima wahana yang berbeda, masing-masing didasarkan pada satu atau beberapa judul film animasi garapan salah satu studio animasi ikonis Jepang tersebut.

Tiga area saat ini sedang dibangun (pada Juli 2020) yaitu area "Hill of Youth" yang terinspirasi oleh "Whisper of the Heart" (1995) dan "Howl's Moving Castle" (2004). Selanjutnya ada area "Giant Warehouse" berdasarkan "Spirited Away" (2001) dan Hutan Dondoko dari "My Neighbor Totoro" (1988).

Sementara, dua area yang belum memulai pembangunan saat itu adalah Desa Mononoke dari film "Princess Mononoke" (1997) dan Lembah Penyihir yang diambil dari "Kiki Delivery Service" (1989) dan "Howl's Moving Castle" (2004).