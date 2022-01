JAKARTA - Menyambut perayaan Imlek 2022, Pantjoran PIK hadir kembali dengan mengusung tema "The Year of Tiger - The Taste of Heritage".

Rangkaian acara yang dimulai sejak 17 Januari 2022 ini menyuguhkan berbagai hiburan sederhana yang menarik seperti walking character, tarian tradisional dan kompetisi-kompetisi yang juga akan memeriahkan seluruh rangkaian acara seperti tarian, karaoke, dan foto kostum.

Tidak kalah menarik, event ini pun menghadirkan berbagai sajian nusantara dengan program belanja Pantjoran PIK yaitu "Hoki 88" yang dimulai sejak 21 Januari - 17 Februari 2022.

Pengunjung yang bertransaksi minimal belanja Rp88 ribu bisa mendapatkan GoPay voucher cashback. Selain itu, pengunjung dengan pembelanjaan minimum Rp100 ribu bisa mendapatkan free Kaligrafi Tionghoa atau Fortune Teller dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Dalam kesempatan kali ini juga, Pantjoran PIK akan mempersembahkan wajah baru dari identitas logo. Pantjoran PIK bertujuan untuk menawarkan tidak hanya kuliner tetapi juga pengalaman budaya dan seni yang holistik bagi para pengunjung.

Dari sisi arsitekturnya terinspirasi dari kota Zhangzhou, provinsi Fujian di mana sangat kental dengan warna khas yang ditonjolkan melalui warna dan bentuk bangunan yang unik, Pantjoran PIK menghadirkan lokasi foto Instagramable. Di beberapa area Pantjoran PIK terdapat mural hasil dari seniman Indonesia yang berbakat. Masyarakat dapat menikmati suasana dan pengalaman otentik peranakan Tionghoa yang kental akan gaya arsitektural dengan filosofinya, warna, inspirasi dan detail lainnya yang dapat menjadi tempat untuk edukasi. Selain pet-friendly, Pantjoran PIK juga menyediakan fasilitas-fasilitas seperti Toilet, Musholla, Wifi, dan Beach Road Scissor Cut Curry Rice, Hawaii Restaurant, Lamian Palace, Maison Weiner Bakery & Café, Santong Kuotieh 68, dan masih banyak lagi yang akan hadir di Pantjoran PIK.